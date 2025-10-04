خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل استاندارد البرز:

تولید افزودنی‌های بومی بتن، صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی کشور را در پی دارد

تولید افزودنی‌های بومی بتن، صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی کشور را در پی دارد
کد خبر : 1695427
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز در بازدید از شرکت شیمی ساختمان، بر ضرورت استفاده از افزودنی‌های استاندارد در صنعت بتن تأکید کرد و گفت: بومی‌سازی افزودنی‌های نوین متناسب با نیاز پروژه‌ها و مصالح داخلی، موجب صرفه‌جویی ارزی چشمگیر و کاهش وابستگی کشور شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز، در بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های شرکت شیمی ساختمان ـ واحد نمونه استاندارد ملی سال ۱۴۰۱ و واحد نمونه استاندارد استان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ـ اظهار کرد: بومی‌سازی افزودنی‌های نوین بتن و تولید چسب‌های کاشی استاندارد متناسب با ابعاد و ویژگی‌های کاشی‌های مدرن، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و کاهش وابستگی کشور به محصولات خارجی دارد.

وی با گرامیداشت یاد زنده‌یاد مسعود هنرمند، بنیان‌گذار این شرکت، افزود: بتن محصولی استراتژیک در صنعت ساخت‌وساز محسوب می‌شود که استفاده از افزودنی‌های مجاز و دارای استاندارد در آن، ضمن افزایش دوام و مقاومت سازه‌ها، به کاهش مصرف سیمان، صرفه‌جویی در انرژی، کاهش آلودگی زیست‌محیطی و تحقق توسعه پایدار کمک می‌کند.

مدیرکل استاندارد البرز همچنین با انتقاد از فعالیت برخی تولیدکنندگان غیرمجاز در حوزه چسب‌های کاشی هشدار داد: استفاده از مواد اولیه نامرغوب موجب جدا شدن کاشی‌ها، تخریب مجدد و تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف‌کنندگان می‌شود. مقابله با تولید و عرضه چسب‌های فاقد نشان استاندارد از اولویت‌های جدی این اداره‌کل است.

در ادامه این بازدید، هانی هنرمند، عضو هیأت‌مدیره شرکت شیمی ساختمان، با اشاره به فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت و پروژه‌های داخلی و خارجی اجراشده با محصولات تولیدی، بر تداوم رویکرد کیفیت‌محور تأکید کرد و گفت: حمایت از محققان و گسترش آزمایشگاه‌های همکار، مسیر ارتقای صنایع شیمیایی ساختمانی را هموار می‌کند.

وی همچنین خواستار برخورد قاطع با تولیدکنندگان غیرمجاز شد و افزود: فعالیت سودجویانه این واحدها علاوه بر آسیب به اعتماد مصرف‌کنندگان، موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان معتبر و خدشه به اعتبار نشان استاندارد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی