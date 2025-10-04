مدیرکل استاندارد البرز:
تولید افزودنیهای بومی بتن، صرفهجویی ارزی و کاهش وابستگی کشور را در پی دارد
مدیرکل استاندارد استان البرز در بازدید از شرکت شیمی ساختمان، بر ضرورت استفاده از افزودنیهای استاندارد در صنعت بتن تأکید کرد و گفت: بومیسازی افزودنیهای نوین متناسب با نیاز پروژهها و مصالح داخلی، موجب صرفهجویی ارزی چشمگیر و کاهش وابستگی کشور شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز، در بازدید از خطوط تولید و آزمایشگاههای شرکت شیمی ساختمان ـ واحد نمونه استاندارد ملی سال ۱۴۰۱ و واحد نمونه استاندارد استان طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ـ اظهار کرد: بومیسازی افزودنیهای نوین بتن و تولید چسبهای کاشی استاندارد متناسب با ابعاد و ویژگیهای کاشیهای مدرن، علاوه بر صرفهجویی ارزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساختوساز و کاهش وابستگی کشور به محصولات خارجی دارد.
وی با گرامیداشت یاد زندهیاد مسعود هنرمند، بنیانگذار این شرکت، افزود: بتن محصولی استراتژیک در صنعت ساختوساز محسوب میشود که استفاده از افزودنیهای مجاز و دارای استاندارد در آن، ضمن افزایش دوام و مقاومت سازهها، به کاهش مصرف سیمان، صرفهجویی در انرژی، کاهش آلودگی زیستمحیطی و تحقق توسعه پایدار کمک میکند.
مدیرکل استاندارد البرز همچنین با انتقاد از فعالیت برخی تولیدکنندگان غیرمجاز در حوزه چسبهای کاشی هشدار داد: استفاده از مواد اولیه نامرغوب موجب جدا شدن کاشیها، تخریب مجدد و تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکنندگان میشود. مقابله با تولید و عرضه چسبهای فاقد نشان استاندارد از اولویتهای جدی این ادارهکل است.
در ادامه این بازدید، هانی هنرمند، عضو هیأتمدیره شرکت شیمی ساختمان، با اشاره به فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت و پروژههای داخلی و خارجی اجراشده با محصولات تولیدی، بر تداوم رویکرد کیفیتمحور تأکید کرد و گفت: حمایت از محققان و گسترش آزمایشگاههای همکار، مسیر ارتقای صنایع شیمیایی ساختمانی را هموار میکند.
وی همچنین خواستار برخورد قاطع با تولیدکنندگان غیرمجاز شد و افزود: فعالیت سودجویانه این واحدها علاوه بر آسیب به اعتماد مصرفکنندگان، موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان معتبر و خدشه به اعتبار نشان استاندارد میشود.