به گزارش ایلنا، کارنامه یک مجموعه صنعتی، تنها در آمار تولید، رکوردها و شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از آن را باید در اثری جست‌وجو کرد که بر زندگی کارکنان و جامعه پیرامون خود می‌گذارد.

فولاد مبارکه در کنار فعالیت‌های تولیدی، طی سال‌های گذشته برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در حوزه مسئولیت اجتماعی دنبال کرده است؛ از توجه به سلامت و نشاط کارکنان تا توانمندسازی جوامع محلی و اجرای طرح‌هایی که دامنه اثرگذاری آنها به ۹ شهر پیرامونی این مجموعه می‌رسد.

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