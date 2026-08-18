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با صدور حکمی از سوی سیفی؛ قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شد

با صدور حکمی از سوی سیفی؛ قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شد
کد خبر : 1827358
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با صدور حکمی توسط محسن سیفی، قائم مقام جدید مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شد.

به گزارش ایلنا، مرتضی اکبری با حکم محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل و عضو هیات عامل این بانک منصوب شد. در این مراسم که از خدمات پیشین امیرمسعود رزازان تجلیل گردید، سیفی بر اهمیت تجارب اکبری در ارتقای بانکداری دیجیتال و تحقق اهداف استراتژیک بانک ملی تاکید کرد. اکبری پیش از این سمت‌های مدیریتی در بانک توسعه صادرات و بانک مهر ایران را بر عهده داشته است.

 مراسم معارفه مرتضی اکبری به عنوان عضو جدید هیات عامل و قائم مقام مدیرعامل و تکریم و قدردانی از تلاش‌های امیرمسعود رزازان در این جایگاه، با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان بانک برگزار شد.

محسن سیفی در این مراسم با قدردانی از زحمات و خدمات امیرمسعود رزازان در دوره مسئولیت وی و تبریک انتصاب مرتضی اکبری، حضور یکی از مدیران باتجربه نظام بانکی در ترکیب هیأت عامل و قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران را در ارتقای ظرفیت‌های ساختاری و فرآیندی و تحقق اهداف این بانک موثر دانست.

وی همچنین بر حرکت پرشتاب بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در جهت ارائه خدمات با کیفیت‌تر و مطلوب‌تر به مشتریان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه این بانک در تمامی زمینه‌ها به‌خصوص بانکداری نوین تاکید کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: مهمترین ماموریت مدیران بانک باید تمرکز بر توسعه و تقویت بانکداری دیجیتال، خدمت رسانی و ایجاد رضایت‌مندی در میان مشتریان و مردم باشد و انتظار داریم با حضور قائم مقام جدید و تجارب ارزنده‌ای که طی سال‌های طولانی کسب کرده‌اند، بتوانیم با سرعت به جایگاه مطلوب در افکار عمومی دست یابیم.

گفتنی است؛ مرتضی اکبری پیش از این، عضویت در هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران و مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.

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