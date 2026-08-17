به گزارش ایلنا از روابط عمومی همراه اول، نخستین روز دوره شتابدهی «همساز» شنبه ۲۴ مردادماه در برج نوآوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

هدف این برنامه که با همکاری مرکز نوآوری کندو برگزار می‌شود، تربیت بنیان‌گذاران استارتاپی و آماده‌سازی تیم‌های مستعد برای ورود جدی‌تر به اکوسیستم نوآوری و جذب سرمایه است.

بیش از ۴۰۰ تیم برای حضور در این دوره ثبت‌نام کردند که پس از طی مراحل ارزیابی و گزینش، ۵۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند. ساختار همساز به‌گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌کنندگان طی شش هفته، مسیر شکل‌گیری یک استارتاپ را به‌صورت فشرده و عملی تجربه کنند.

در هفته نخست، تیم‌ها با ماهیت استارتاپ و تفاوت آن با سایر کسب‌وکارها آشنا می‌شوند. هفته دوم به کشف مسائل واقعی کاربران، تحلیل ریشه‌ای مسئله و تقویت تفکر انتقادی اختصاص دارد. شرکت‌کنندگان در هفته سوم روی طراحی راه‌حل‌های خلاقانه کار می‌کنند و در هفته چهارم وارد مرحله ساخت نمونه اولیه محصول می‌شوند. آموزش بازاریابی و عرضه محصول محور هفته پنجم است و در هفته پایانی نیز تیم‌ها با تکمیل مدل کسب‌وکار و محصول خود، برای ارائه نهایی در برابر سرمایه‌گذاران آماده خواهند شد.

پیوند آموزش، تجربه و سرمایه

یکی از ویژگی‌های مهم همساز حضور فعالان اکوسیستم نوآوری، مدیران استارتاپی و متخصصان سرمایه‌گذاری در کنار تیم‌هاست. این افراد قرار است در نقش راهبر، تجربه‌های عملی خود را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند و به آنها در مسیر توسعه ایده و ساخت کسب‌وکار کمک کنند. همساز صرفاً یک دوره آموزشی نیست، بلکه تلاش شده فضایی برای تجربه عملی، شبکه‌سازی، شکل‌گیری تیم‌های توانمند و ایجاد ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران فراهم شود.

مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول با اجرای این دوره در پی آن است که استعدادهای مستعد کارآفرینی، صرفاً در مرحله ایده باقی نمانند و بتوانند با طی یک مسیر هدفمند، ایده‌های خود را به محصول و کسب‌وکاری قابل توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.

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