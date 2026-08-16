وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
تکمیل و بهرهبرداری از ۱۶۰ هزار واحد مسکن ملی تا پایان سال
وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین نشست پایش طرحهای مسکن، با تأکید بر تعیین تکلیف خانههای سازمانی و استفاده از ظرفیت آنها برای پیشبرد مسکن استیجاری، از برنامه تکمیل و بهرهبرداری از 160 هزار واحد مسکن ملی تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین نشست پایش طرحهای مسکن، بر استفاده از ظرفیت خانههای سازمانی و اختصاص منابع حاصل از آنها برای پیشبرد برنامه تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان تأکید کرد.
صادق با اشاره به اهمیت مسکن استیجاری بهویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از گروههای هدف این طرح در کلانشهرها ساکن هستند و خانههای سازمانی میتوانند پشتوانهای مهم برای تحقق اهداف مسکن استیجاری باشند.
وی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن تمام ظرفیتها در این زمینه، افزود: اگر در زمینه استفاده از خانههای سازمانی و تهاتر آنها برای طرح مسکن استیجاری مانعی وجود دارد، مدیران کل راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه باید موضوع را اعلام کنند تا برای رفع آن اقدام شود. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که باید مشخص شود چه تعداد از خانههای سازمانی در اختیار دستگاهها قابلیت استفاده دارند تا بتوان از ظرفیت آنها برای پیشبرد سیاست مسکن استیجار زوجهای جوان بهرهمند شد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تعهد 850 هزار واحدی و برنامهریزی برای تنظیم منابع و بودجه جهت تکمیل آنها، به تجارب گذشته در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها اشاره کرد.
صادق گفت: تجربه مسکن مهر را پشت سر گذاشتهایم و هنوز بیش از 100 هزار واحد از آن پروژهها باقی مانده است. در دولت چهاردهم نیز تجربه پنجساله اقدام ملی مسکن پیش رو قرار دارد که در برخی موارد، مشکلات آن حتی از پروژههای مسکن مهر نیز پیچیدهتر است.
وی تاکید کرد: هر پیشنهادی که به حل مشکلات کمک کند، باید ارائه و در صورت امکان عملیاتی شود. صادق از مدیران خواست در صورت وجود راهکارهای خارج از مصوبات، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی، آنها را جهت بررسی و اجرا ارائه دهند.
هدفگذاری برای تحویل 160 هزار واحد تا پایان سال
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر هدفگذاری بهرهبرداری از 160 هزار واحد مسکونی تا پایان سال، تصریح کرد: تکمیل پروژهها باید همراه با خدمات پشتیبان مسکن انجام شود و مدیران مربوطه باید برنامههای عملیاتی خود را برای تحقق این هدف ارائه دهند.
صادق همچنین بر ضرورت تطبیق دقیق اطلاعات سامانه با عملکرد واقعی پروژهها تأکید کرد و گفت: عملکرد استانها باید بهصورت دقیق در سامانه بهروزرسانی شود تا وضعیت پیشرفت واقعی پروژهها مشخص شود.
در این نشست که به پایش عملکرد استانها در اجرای طرحهای مسکن، مسکن استیجاری و تسهیلات حمایتی دهکهای کمدرآمد اختصاص داشت، گزارشی از برنامه افتتاحهای مسکن تا پایان شهریور و پایان سال جاری (1405) ارائه شد. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و صندوق ملی مسکن، گزارشی از اقدامات خود در حوزه تسهیلات حمایتی دهکهای کمدرآمد (در قالب تسهیلات قرضالحسنه) ارائه کردند.