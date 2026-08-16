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وزیر ارتباطات خبر داد

اعلام آمادگی بیش از ۱۲ شرکت جهت ارائه خدمات هوش مصنوعی

اعلام آمادگی بیش از ۱۲ شرکت جهت ارائه خدمات هوش مصنوعی
کد خبر : 1826701
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی بیش از ۱۲ شرکت برای ارائه خدمات زیرساختی و پردازشی هوش مصنوعی در کشور خبر داد و گفت:شرکت‌های واجد شرایط، پس از طی مراحل ارزیابی و دریافت پروانه، به حاکمیت و بخش خصوصی خدمات ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی در گفت وگویی از قرار گرفتن توسعه زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در بحث هوش مصنوعی تقسیم کار ملی شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت یافته، توسعه زیرساخت‌های پردازشی را در دستور کار قرار بدهد.

وی ادامه‌داد: آن چیزی که در یکسال اخیر در وزارت ارتباطات تهیه و تدوین و به صورت عمومی فراخوان کردیم، بحث کاربران و اپراتورهای هوش مصنوعی خواهد بود.درحال حاضر بیش از ۱۲ شرکت در کشور اعلام آمادگی کردند که خدمات هوش مصنوعی، خدمات زیرساختی و  پردازشی را ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شرکت‌هایی که حایز امتیازهای لازم شده اند را به صورت عمومی اعلام کنیم.

وی گفت: طبق پروانه ای که به این شرکتها خواهیم داد مسئولیت پیدا می کنند به حوزه های مختلف اعم از حاکمیت و بخش خصوصی ارایه خدمت دهند.

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