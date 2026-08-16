اعلام آمادگی بیش از ۱۲ شرکت جهت ارائه خدمات هوش مصنوعی

وی ادامه‌داد: آن چیزی که در یکسال اخیر در وزارت ارتباطات تهیه و تدوین و به صورت عمومی فراخوان کردیم، بحث کاربران و اپراتورهای هوش مصنوعی خواهد بود.درحال حاضر بیش از ۱۲ شرکت در کشور اعلام آمادگی کردند که خدمات هوش مصنوعی، خدمات زیرساختی و پردازشی را ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شرکت‌هایی که حایز امتیازهای لازم شده اند را به صورت عمومی اعلام کنیم.

وی گفت: طبق پروانه ای که به این شرکتها خواهیم داد مسئولیت پیدا می کنند به حوزه های مختلف اعم از حاکمیت و بخش خصوصی ارایه خدمت دهند.