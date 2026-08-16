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سخنگوی وزارت صمت:

مصرف سوخت فقط به موتور خودرو وابسته نیست و عوامل دیگری بر آن تاثیر دارد

مصرف سوخت فقط به موتور خودرو وابسته نیست و عوامل دیگری بر آن تاثیر دارد
کد خبر : 1826698
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سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میانگین مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل در حال حاضر حدود ۷.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، گفت: این میزان قابلیت کاهش دارد و خودروسازان در مسیر رسیدن به مصرف حدود ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر حرکت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، عزت‌الله زارعی در یک برنامه تلویزیونی  درباره وضعیت مصرف سوخت خودروهای داخلی اظهار کرد: میانگین مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل اکنون حدود ۷.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که در حال کاهش به ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.

وی تأکید کرد: این به معنای دفاع از ۷ لیتر نیست و حتما باید پایین بیاید و به ۵ لیتر برسد.

مصرف سوخت فقط به موتور خودرو وابسته نیست

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به عوامل مؤثر بر میزان مصرف سوخت خودروها گفت: مصرف سوخت تنها به موتور خودرو مربوط نمی‌شود و عوامل مختلفی از جمله نوع و وضعیت لاستیک، نحوه رانندگی، شرایط ترافیکی و نوع سوخت و استاندارد آن در میزان مصرف تأثیرگذار هستند.

زارعی در ادامه با اشاره به میزان اعلامی مصرف سوخت خودروهای وارداتی این سوال را مطرح کرد که آیا خودروهای وارداتی که مصرف‌شان ۳ تا ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر اعلام می‌شود، واقعا اینقدر می‌سوزانند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذاری دولتها در زمینه یارانه سوخت موجب شده است خودروهای کم مصرف در ایران طرفدار نداشته باشد و به تبع آن برنامه های تولید به سمت خودروهای کم مصرف سوق پیدا نکرده است.

کارشناسان خودرو نیز می گویند به دلیل قیمتگذاری دستوری و زیان انباشته، خودروسازان منابع مالی برای سرمایه گذاری در راستای تولید خودروهای کم مصرف و هیبرید و پلاگین هیبرید در اختیار نداشته اند.

اخیر معاون رییس جمهور در مصاحبه ای تلویزیونی خودروسازان را مقصر مصرف سوخت بالا معرفی کرده بود.

برخی رسانه ها در روزهای اخیر از اضطرار دولت برای افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه در هفته های آتی به دلیل محدودیتهای جدید واردات بنزین خبر داده اند.

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