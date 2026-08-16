تا شهریور بنزین به ۱۵ میلیون لیتر کسری در روز خواهد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ناصر عاشوری در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به آسیب به دو پالایشگاه در جنگ اخیر علیه ایران، اظهار داشت: در جنگ رمضان پالایشکاه لاوان دچار آسیب جدی شد که بعد از ۵ روز آواربرداری و بازسازی شروع شد، ۲ هما تجهیزات خریداری و بخشی هم از موجودی کالای انبار استفاده شده و برخی واحدها در مدار قرار گرفتند.

وی اعلام کرد: پالایشگاه لاوان تا ۱۵ شهریور به طور کامل در مدار قرار خواهد گرفت.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش کشور به آسیب پالایشگاه تهران نیز اشاره و تصریح کرد: در جنگ اخیر انبار ذخیره پخش فراورده پالایشگاه تهران بمباران شد که باعث شد به طور مستقیم امکان ادامه تولید میسر نباشد.

وی افزود: با اقدامات مبتکرانه به جای انبار از خطوط انتقال استفاده شد که بعد از ۱۰ روز بخش های آسیب دیده وارد مدار شد و بعد از یک ماه به شرایط قبل از جنگ برگشت.

عاشوری یادآور شد: اکنون ساخت انبار پالایشکاه تهران به صورت پیمانکاری در دست اجرا قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه صنعت پالایش به طور مستقیم با زندگی مردم، صنعت و امنیت مردم گره خورده، گفت: با این اوصاف متاسفانه این صنعت با چالش هایی مواجه است که اگر تصمیمات درست و بجایی گرفته نشود ممکن است در آینده دچار مشکل شود.

وی با تاکید بر اینکه صنعت پالایش مستقیما با امنیت انرژی، امنیت ملی، بودجه، ارز و زندگی مردم ارتباط داشته و از حساسیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: صنعت پالایش توجیه اقتصادی داشته و جزء بنگاه های سودآور دنیا است اما پالایشگاه های ایران مسائل خاص خود را دارند به لحاظ خوراک، نفت خام، میعانات، فراورش فراورده ها و قیمت گذاری دستوری دچار چالش هستند با این شرایط این امکان وجود ندارد که از بنگاه های محصور انتظار بنگاه شاداب داشته باشیم و یا سرمایه گذاران به این حوزه ورود کنند.

این مقام مسئول در صنعت پالایش گفت: در دنیا پالایشگاه ها به صورت پتروپالایشی هستند و محصولات بهتری ارائه می دهند اما در ایران برای پتروپالایشی شدن به کندی پیش می رویم و مشکل از جایی است که دولت انتظار دارد پالایشگاه در زمان ناترازی معجزه کند در حالی که اعلام کردیم ظرفیت همین است.

وی بیان کرد: ما طی ۱۰ سال گذشته از ظرفیت ۵۷ میلیون لیتر تولید در روز به ۱۲۱ میلیون لیتر رسیدیم بنابراین امکان افزایش بیش از این میسر نیست.

عاشوری تاکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم که تولید فراورده مستمر است و این روند کاهشی نخواهد بود.

وی اعلام کرد: در ۲۴ روز اول تیرماه متوسط توزیع بنزین ۱۳۴ میلیون لیتر در روز بود که تولید ۱۰ پالایشگاه ۱۱۱ میلیون لیتر بود بنابراین با کسری مواجهیم.

عاشوری ادامه داد: ۱۵ میلیون لیتر از اختلاط محصولات پتروشیمی داریم که تولید به ۱۲۷ میلیون لیتر در روز می رسد یعنی با حداکثر تلاش پالایشگاه ۸ میلیون لیتر در روز کسری داشتیم و قطعا در شهریور به ۱۵ لیترکسری در روز خواهیم رسید.

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