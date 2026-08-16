از مزدا تا تویوتا؛ خرید از اتونوین با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان تا روز چهارشنبه 28 مردادماه فرصت دارند با مراجعه به سایت https://Vekalati.bsi.ir یا استفاده از نئوبانک سپینو ​با رعایت حداقل مانده 500 میلیون تومان و انتخاب گزینه «اتونوین، طرح وکالتی خودروی وارداتی، فروش فوق‌العاده ویژه مردادماه 1405» حساب خود را وکالتی کنند.​

حداکثر زمان تعیین‌شده برای انتخاب و خرید خودرو از بین برندهای نیسان، تویوتا، مزدا و بی‌‎وای‌دی در سایت https://autonovin.ir نیز تا روز جمعه 30 مردادماه خواهد بود.

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