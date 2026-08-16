همراه ۲.۴ میلیون زائر در مسیر اربعین

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در اربعین ۱۴۰۵، همراه اول میزبان ۲.۴ میلیون زائر در کشور عراق بود. اقبال گسترده کاربران به شبکه اول ارتباطی کشور، مرهون کیفیت مطلوب شبکه، تعرفه‌های رقابتی و بی‌نیازی از سیم‌کارت عراقی بود که تجربه‌ای بی‌دغدغه را برای زائران رقم زد.

تسهیل ارتباطات از طریق درگاه‌های غیرحضوری از قبیل اپلیکیشن «همراه من»، فروشگاه آنلاین و کد دستوری «ستاره یک ستاره چهل مربع» باعث شد زائران ایرانی به راحتی به بسته‌های رومینگ اپراتور اول تلفن همراه کشور در کشور عراق دسترسی داشته باشند. همچنین با هماهنگی سازمان حج و زیارت، ثبت‌نام‌کنندگان سامانه «سماح» از تخفیف ۳۰ درصدی برای تهیه بسته‌های بلندمدت بهره‌مند شدند.

همراه اول در کنار خدمات رومینگ، تسهیلات ویژه‌ای را نیز برای مصرف اینترنت داخلی زائران در نظر گرفت. در این راستا، با خرید بسته‌های ویژه اربعین، ۱۰۰ هزار بسته ۱۰۰ گیگابایتی ۳۰ روزه شبانه (جهت استفاده از اینترنت داخلی) برای متقاضیان فعال شد تا دغدغه‌ای بابت اتصال در داخل کشور نیز وجود نداشته باشد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور همچنین برای افزایش ضریب اطمینان زائران، بسته بیمه شکستگی موبایل تا سقف ۱۰ میلیون تومان را برای ۵۰۰ هزار مشترک فعال کرد.

اپلیکیشن «همراه من» نیز به پایگاه جامع خدمات دیجیتال در این ایام بدل شد. کاربران با مراجعه به شش سربرگ اختصاصی، خدماتی نظیر استعلام وضعیت گذرنامه، پرداخت عوارض آزادراهی، دریافت خدمات بیمه و ویزیت آنلاین پزشک را دریافت کردند. مدیریت سفر از طریق شارژ اضطراری و ثبت موقعیت مکانی نیز به‌صورت یکپارچه در این اپلیکیشن میسر بود.

در حوزه خدمات مکمل، هم‌افزایی با پلتفرم‌های دیجیتال در قالب همکاری با روبیکا نیز مورد توجه قرار گرفت. مشترکانی که بسته‌های «سماح» یا «یک گیگابایتی هفت‌روزه» را فعال کرده بودند، از تسهیلات ویژه ۵۰۰ مگابایتی برای استفاده در پیام‌رسان روبیکا بهره‌مند شدند؛ اقدامی که در مجموع به تخصیص بیش از ۳۰۰ هزار بسته ویژه استفاده در این پلتفرم منجر شد.

تیم‌های پشتیبانی همراه اول با استقرار شبانه‌روزی در مرزها و شهرهای زیارتی، تنظیمات تخصصی دیتا و رفع ابهامات ارتباطی زائران را بر عهده داشتند. این حضور میدانی که از هفته‌ها پیش از آغاز پیاده‌روی آغاز شده بود، تا پایان ماه صفر تداوم داشت.

این سطح از استقبال حداکثری، ثمره ماه‌ها برنامه‌ریزی استراتژیک در لایه‌های زیرساختی بود. همراه اول از روزهای ابتدایی سال، با توسعه ظرفیت‌های رومینگ و انجام مذاکرات فشرده با اپراتورهای عراقی، تمام توان شبکه خود را برای میزبانی از زائران بسیج کرد.

این هماهنگی‌های فنی و مانیتورینگ ۲۴ ساعته بود که در عمل ضامن پایداری ارتباطات در پیک سنگین ترافیکی شد.

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