وزیر ارتباطات پروژههای ایرانسل در گلستان را افتتاح کرد
با افتتاح پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان گلستان توسط وزیر ارتباطات، شامل راهاندازی یک سایت نسل پنجم در گرگان و یک سایت نسل چهارم روستایی در روستای شیرینآباد، دسترسی اهالی این مناطق به خدمات ارتباطی پرسرعت ایرانسل گسترش پیدا کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، طرحهای توسعه شبکه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، با راهاندازی یک سایت نسل پنجم در شهر گرگان و بهرهبرداری از یک سایت ارتباطی روستایی در شهرستان علیآباد کتول در استان گلستان بهطور رسمی به بهرهبرداری رسید.
مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی ایرانسل، در قالب جلسه شورای اداری استان و با حضور دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، دکتر نیکمحمد بلوچزهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوریاطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، دکتر احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، جمشید قائمپناه نماینده مردم رامین و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، مهندس سیدحامد قدس علوی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات استان گلستان، مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در محل استانداری برگزار شد.
این پروژهها که به نمایندگی از سایر طرحهای ارتباطی ایرانسل در استان به بهرهبرداری رسیدهاند، با هدف گسترش پوشش اینترنت پرسرعت، بهبود کیفیت شبکه، افزایش دسترسی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی اجرا شدهاند
افتتاح سایت جدید 5G ایرانسل در گرگان
در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای ارتباطی ایرانسل در استان گلستان توسط مدیر ارشد پروژههای روستایی ایرانسل، ارتباط آنلاین با محل اجرای پروژهها برقرار و طرحهای ارتباطی به صورت رسمی افتتاح شدند.
سایت نسل پنجم ایرانسل واقع در بلوار گلشهر شهر گرگان، با اعتباری معادل ۳۰۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این سایت، ظرفیت شبکه نسل پنجم ایرانسل در شهر گرگان را افزایش داده و امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین را بیش از پیش فراهم کرده است.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶ نخستین نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.
ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G کشور را راهاندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، ۱۱۷۶ تعداد سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.
ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه 5G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.
توسعه 5G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیتهای پیشرفتهای همچون «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت 5G رشت و معرفی بابل بهعنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران همراه بوده است.
شبکه 5G ایرانسل، علاوه بر ارتقای سرعت و کیفیت ارتباطات، زیرساخت توسعه خدمات نوین دیجیتال و فناوریهایی همچون صنایع هوشمند، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین و شهرهای هوشمند را فراهم میکند.
ساکنان سه روستای علیآباد کتول تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند
در بخش دیگری از این مراسم که با حضور مدیر ارتباطات منطقه شمال ایرانسل برگزار شد، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش روستاهای شیرینآباد، سیاه رودبار و افراتخته واقع در بخش مرکزی شهرستان علیآباد کتول استان گلستان، به صورت آنلاین افتتاح شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل منابع عمومی اجباری (USO) اجرا شده است و با بهرهبرداری از آن، دسترسی پایدار ساکنان این منطقه به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی فراهم شده است.
سایت جدید ایرانسل، ۳۲۷ خانوار با جمعیت ۹۶۲ نفر را تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار داده و پوششدهی سه روستای شیرینآباد، سیاهرودبار و افراتخته را انجام میدهد و امکان استفاده از خدمات ارتباطی باکیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است. اقدامی که به کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی کمک میکند.
با توجه به پوشش گیاهی متراکم محل احداث سایت، ایرانسل تمهیدات و توان اجرایی دوچندان برای ایجاد سایت در نظر گرفت.
ایرانسل هماکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. این میزان در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.