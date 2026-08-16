تعداد نمایندگیهای جدید ایرانخودرو ۱۳۰ درصد افزایش یافت
تعداد نمایندگیهای جدید خدمات پس از فروش ایرانخودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش یافته است؛ روندی که با افتتاح هفت نمایندگی جدید در سهماهه نخست سال و انتشار فراخوان جذب نمایندگی در ۲۵ استان کشور ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، طی پنج سال گذشته ۱۶ شهرستان جدید به شبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو افزوده شده که در راستای توسعه شبکه نمایندگیهای مجاز و افزایش دسترسی مشتریان به خدمات استاندارد در مناطق مختلف کشور انجام شده است.
در ادامه این روند، تعداد نمایندگیهای جدید ایرانخودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در سهماهه نخست امسال ۷ نمایندگی جدید به شبکه نمایندگیهای مجاز این شرکت اضافه شد و تعداد نمایندگیهای فعال ایرانخودرو در سراسر کشور به ۶۷۱ نمایندگی رسیده است.
فراخوان جذب نمایندگی در ۲۵ استان کشور
همزمان با روند توسعه شبکه نمایندگیهای مجاز، ایرانخودرو فراخوان جذب نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ۲۵ استان و ۵۳ شهرستان در سطح کشور را منتشر کرده است.
این فراخوان با هدف شناسایی متقاضیان واجد شرایط و ایجاد ظرفیتهای جدید خدماتی در مناطق مختلف کشور منتشر شده و بخشی از برنامه ایرانخودرو برای توسعه هدفمند شبکه نمایندگیهای مجاز و افزایش دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش ایرانخودرو است.
توسعه شبکه نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو با تمرکز بر توزیع متوازن ظرفیتهای خدماتی، ارتقای کیفیت و استانداردسازی فرآیندهای خدمترسانی دنبال میشود و توسعه ظرفیت در شهرستانها و مناطق مختلف کشور نیز در این برنامه مورد توجه قرار دارد. این رویکرد با هدف تداوم خدمترسانی، افزایش دسترسی مشتریان و ارتقای کمی و کیفی خدمات پس از فروش دنبال میشود.