درخواست همراهی مردم برای تامین مطمئن برق یک و نیم میلیون کنکوری
شرکت توانیر در اطلاعیهای از عموم مردم درخواست کرد برای همکاری در آسایش یک و نیم میلیون نوجوان آیندهساز ایران و تامین برق آزمون کنکور سراسری به مدت یک ساعت در شبانه روز وسایل پرمصرف خود را خاموش کنند.
به گزارش ایلنا از توانیر، هماکنون تمامی تیمهای فنی در نیروگاهها، تاسیسات انتقال و توزیع برق شبانهروزی در تلاش هستند تا برق پایداری را برای آسایش هموطنان بهویژه نوجوانان در آستانه آزمون کنکور و خانوادههای ایشان تامین کنند. اما به دلیل تدوام گرما، آسیبهای ناشی از جنگ، فشار مضاعف به نیروگاهها و شبکه برق و همچنین تامین برق بیشتر برای صنایع در شرایط فعلی مسئولیت همه ما مضاعف شده است.
با توجه به اینکه برای آسایش دانش آموزانی که در آستانه آزمون کنکور قرار دارند ضرورت دارد آرامش آنان از طریق تامین روشنایی و سرمایش مهیا گردد، همکاری مردم در کاهش ۱۰ درصدی میتواند شرایط بهتری را برای خانوادههایی که فرزندان کنکوری دارند بهویژه هموطنان ما در جنوب کشور فراهم کند.
شرکت توانیر از مردم خواست با اقدامات ساده ای مانند استفاده کمتر از وسائل سرمایشی مانند کولرهای گازی در ساعات ۱۲ تا ۱۷ عصر و ۲۰ تا ۲۳ شب و همچنین موکول کردن استفاده از لوازم پر مصرف مانند لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی در ساعات ابتدایی روز با صنعت برق همراهی کنند.
توانیر ضمن تشکر از مردم به خاطر همراهی بیسابقه دردرست مصرف کردن برق اعلام کرد: جانفدایان صنعت برق بی وقفه در تلاش هستند تا با وارد مدار کردن نیروگاه های جدید و بهره برداری از نیروگاه های موجود ناترازی برق را خاتمه دهند اما استفاده بی وقفه از نیروگاه ها طی چند ماه اخیر و خستگی آنان، آسیب های ناشی از گرمای زیاد در تجهیزات انتقال و توزیع برق و همچنین خسارات ناشی از جنگ موجب شده تا شرایط تولید و انتقال برق با مخاطراتی روبرو شود.
در پایان آمده است صنعت برق متعلق به عموم مردم است و به یقین نیروی بی پایان مردم در این روزهای سخت همراه و همیار کارکنان صنعت برق و یک و نیم میلیون خانواده در آستانه کنکور خواهد بود.