افزایش ۲۰۲۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور در شرایط جنگی/ سهم مازوت در سبد سوخت نیروگاهی ۱۰ درصد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود مرادی با اشاره به ثبت رکوردهای جدید در صنعت برق حرارتی از افزایش ۲۰۲۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور و آمادگی ۹۸.۸ درصدی نیروگاه‌ها در روز اوج مصرف خبر داد و گفت: این عملکرد با وجود شرایط جنگی و آسیب به برخی نیروگاه‌ها محقق شده است.

وی با بیان اینکه نرخ خروج اضطراری نیروگاه‌های حرارتی به حدود ۱.۲ درصد رسیده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، افزود: در روز ۵ مردادماه که پیک مصرف برق کشور ثبت شد، ۹۸.۸ درصد نیروگاه‌ها در مدار تولید قرار داشتند و حدود ۴۷۵ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌ها در حین بهره‌برداری دچار خروج اضطراری شد که با احتساب این میزان، نرخ خروج اضطراری واقعی به حدود نیم درصد می‌رسد.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تصریح کرد: برنامه تعمیرات نیروگاهی سال گذشته حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اما محدودیت سوخت، شرایط جنگی، تعطیلات و محدودیت‌های کاری موجب شد حدود ۱۳ هزار مگاوات از برنامه تعمیرات عقب بیفتد.

وی ادامه داد: برای جبران این عقب‌افتادگی، در فروردین‌ماه امسال ۲۰ هزار و ۴۵۱ مگاوات تعمیرات انجام شد که تقریباً دو برابر برنامه پیش‌بینی‌شده برای این ماه بود و با مجموعه این اقدامات، در روز ۵ مردادماه و همزمان با پیک مصرف، ۹۸.۸ درصد نیروگاه‌ها آماده تولید و در مدار بودند.

مرادی با اشاره به آسیب برخی نیروگاه‌ها در جریان جنگ اخیر گفت: نیروگاه‌های بندرعباس، هنگام و خرمشهر و همچنین نیروگاه فولاد مبارکه و برخی نیروگاه‌های پتروشیمی در جریان حوادث آسیب دیدند.بسیاری از این حوادث برای حفظ آرامش مردم رسانه‌ای نشد، اما نیروگاه‌های آسیب‌دیده دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگشتند و اجازه داده نشد هیچ نیروگاهی به‌طور کامل تعطیل شود.

وی تاکید کرد: کارکنان نیروگاه‌ها حتی در شرایط تهدید و احتمال حمله، در اتاق‌های فرمان حضور داشتند تا تولید برق استمرار داشته باشد.

مرادی با اشاره به داخلی‌سازی بخش عمده تجهیزات تعمیرات نیروگاهی گفت: حدود ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز تعمیرات نیروگاهی در داخل کشور تأمین می‌شود. انجام تعمیرات در داخل کشور از خروج حدود ۴۰ میلیون یورو ارز جلوگیری کرده و دانش فنی تعمیرات نیروگاهی به‌طور کامل در داخل کشور وجود دارد.

مرادی برنامه تعمیرات نیروگاهی را نیز تا پایان اردیبهشت ماه ۱۱۵ هزار مگاوات اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری کنکور در پایان هفته جاری گفت: صنعت برق آمادگی کامل برای تأمین برق مراکز برگزاری کنکور را دارد و همراهی مردم در مدیریت مصرف می‌تواند به تأمین برق پایدار این مراکز کمک کند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به ایلنا درباره احتمال استفاده از سوخت مازوت باتوجه به چالش تامین گاز در فصل زمستان گفت: مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است و پیش بینی مصرف این سوخت برای فصل سرد سال نیز به همین میزان است ضمن اینکه ما نیروگاه جدید مازوت سوز وارد مدار نکرده ایم که مصرف آن روند رو به رشد داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای زمستان گفت: ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها در حال حاضر به حدود ۸۲ درصد رسیده و تعمیرات مورد نیاز برای فصل سرد نیز با برنامه‌ریزی بیشتری در حال انجام است.

مرادی همچنین با اشاره به پیش‌بینی هفته‌ای گرم در روزهای آینده، از مردم خواست با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق، صنعت برق را همراهی کنند.

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