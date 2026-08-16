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پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی

پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی
کد خبر : 1826447
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رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۶ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوت‌زنی، پاداش پرداخت شد.

احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارش‌‌های مردمی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارش‌دهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم، پاداش به ۱۴ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در سال‌ گذشته پرداخت شده بود.

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