پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۶ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوتزنی، پاداش پرداخت شد.
احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارشهای مردمی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارشدهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم، پاداش به ۱۴ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سال گذشته پرداخت شده بود.