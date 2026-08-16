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ابلاغ قانون موافقت‏ نامه مالیاتی بین جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش

ابلاغ قانون موافقت‏ نامه مالیاتی بین جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش
کد خبر : 1826446
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سازمان امور مالیاتی کشور از لازم‌الاجراء شدن «قانون موافقت‌نامه بین ایران و بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی ابلاغ شد.

تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون موافقت‌نامه حاضر، با توجه به مکاتبه اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه برای طرف‌های متعاهد، ۱۴۰۴/۶/۲۴ هجری خورشیدی (برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی) می‌باشد.

وفق مقررات ماده (۳۰) موافقت‌نامه یادشده، شروع اعمال مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران، از اول فروردین ۱۴۰۵ هجری خورشیدی (برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۶ میلادی) و در جمهوری مردمی بنگلادش، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی (برابر با ۱۰ تیر ۱۴۰۵ هجری خورشیدی) است.

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