قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۵ هزار و ۴۲۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۴ هزار و ۰۲۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۹ هزار و ۷۹۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۸ هزار و ۱۷۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۲ هزار و ۳۲۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۹۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۳۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۲۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۳ هزار و ۰۵۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۸۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۱۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۵۵۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۶۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۹ هزار و ۸۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۸ هزار و ۸۶۴ تومان است.