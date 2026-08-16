تبدیل ارز در مرز و صدور «سفرکارت» برای گردشگران خارجی در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید کارگروه زیارت برای تسهیل حضور گردشگران زیارتی خارجی در کشور خبر داد و گفت: در صورت موفقیت طرح «زائرکارت»، در مرحله بعد امکان صدور «سفرکارت» برای تمامی گردشگران ورودی به کشور فراهم خواهد شد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید کارگروه زیارت برای تسهیل حضور گردشگران زیارتی خارجی در کشور خبر داد و گفت: در صورت موفقیت طرح «زائرکارت»، در مرحله بعد امکان صدور «سفرکارت» برای تمامی گردشگران ورودی به کشور فراهم خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات کارگروه زیارت اظهار کرد: این کارگروه با هدف توسعه گردشگری زیارت، بهویژه برای گردشگران زیارتی خارجی، تشکیل شده و در این جلسه موضوع رفع مسائل و مشکلات زائرانی که از کشورهای مسلمان، بهخصوص عراق، به کشور سفر میکنند، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مصوبات مهم این جلسه، موضوع صدور «زائرکارت» است که در صورت اجرای موفق این طرح، در مرحله بعد میتوان آن را به «سفرکارت» برای تمامی گردشگران خارجی تعمیم داد.
مدنیزاده توضیح داد: بر اساس این طرح، گردشگران ورودی به کشور میتوانند در مرز یا سایر نقاطی که امکان مبادله ارز وجود دارد، ارز خود را ارائه کرده و در مقابل، کارت بانکی دریافت کنند تا امکان استفاده از آن در داخل کشور برایشان فراهم شود.
وزیر اقتصاد همچنین از پیشبینی ارائه سیمکارت به گردشگران خارجی خبر داد و گفت: با ارائه سیمکارت، امکان دسترسی گردشگران به اینترنت فراهم میشود و در ادامه نیز میتوان قابلیتهایی مانند کیف پول الکترونیکی را به این خدمات اضافه کرد.
وی با بیان اینکه احراز هویت گردشگران نیز در این فرآیند انجام خواهد شد، ادامه داد: در این جلسه همچنین درباره فراهم کردن امکان مبادله و تبدیل ارز در برخی اماکن گردشگری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای زائران و گردشگران خارجی بحث و بررسی شد.
مدنیزاده در ادامه با اشاره به موضوع گردشگری سلامت گفت: موضوع گردشگری سلامت نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم با اجرای اقدامات پیشبینیشده، گامهای مؤثری برای توسعه گردشگری سلامت در کشور برداشته شود.