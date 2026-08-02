خودروسازان در سال پر حادثه چه کردند؟
دستفرمان بخش خصوصی ایران خودرو
بررسی عملکرد ایران خودرو، بیرون از قاب رویدادهای سال گذشته و همچنین شرایط زمان تحویل مدیریت به بخش خصوصی (بهمن ۱۴۰۳) قطعاً واقعبینانه نیست.
به گزارش ایلنا، با این حال، مروری گذرا بر گزارش عملکرد این مجموعه که به تأیید نهادهای بالادستی رسیده، حکایت از این دارد که اسب آهنین صنعت کشور، از آتش بحرانها زنده بیرون آمده است.
به گواه آمار وزارت صمت، ایران خودرو بعد از واگذاری به بخش خصوصی، باری معادل نیمی از تولید کشور را به دوش کشید و به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور و نیز دوبرابر رقیب سنتی خود یعنی سایپا، تولید داشت. سهمی که رفتهرفته افزایش یافته و بر اساس گزارشها به بالای ۶۰ درصد در هفتههای اخیر رسیده است. آن هم در سالی که تولید کل کشور ۱۹.۴ درصد افت داشت.
ایران خودرو در این مدت همچنین توانست تعهدات خود را بهروز کند، تولید خودروی ناقص را به حداقل برساند، شکایات را نصف کند، از سه محصول جدید رونمایی کرده و قطعات را با استانداردهای سختگیرانهتری تولید یا خریداری کند.