۱۲ فرودگاه کشور در عملیات پروازهای اربعین «هما» فعال شدند

به گزارش ایلنا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در ادامه توسعه مرحله‌ای شبکه پروازی اربعین حسینی و با هدف آماده‌سازی ظرفیت‌های عملیاتی برای روزهای اوج سفر زائران، امروز جمعه نهم مردادماه ۱۴۰۵ با برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاه‌های اراک، ساری و رشت به نجف اشرف، مرحله دیگری از گسترش این شبکه را عملیاتی کرد.

با انجام پروازهای امروز، فرودگاه‌های اراک، ساری و رشت به ترتیب به عنوان دهمین، یازدهمین و دوازدهمین فرودگاه فعال "هما" در عملیات پروازهای اربعین به شبکه پروازی نجف اشرف پیوستند. بدین ترتیب، تاکنون ۱۲ فرودگاه کشور در قالب عملیات اربعین "هما" فعال شده‌اند و مطابق برنامه، سایر فرودگاه‌های پیش‌بینی‌شده نیز به‌تدریج به این شبکه افزوده خواهند شد.

فعال‌سازی مرحله‌ای فرودگاه‌ها بخشی از راهبرد عملیاتی "هما" برای توزیع متوازن ظرفیت پروازی در سراسر کشور و تسهیل دسترسی زائران اربعین حسینی به پروازهای مستقیم است. این رویکرد، علاوه بر کاهش تمرکز سفرها در چند فرودگاه پرتردد، امکان مدیریت کارآمدتر عملیات و ارائه خدمات مناسب‌تر در روزهای اوج تقاضا را فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شبکه پروازی اربعین "هما" با تکمیل روند فعال‌سازی ایستگاه‌های پیش‌بینی‌شده، به ۱۷ فرودگاه کشور خواهد رسید تا زائران استان‌های مختلف بتوانند از نزدیک‌ترین فرودگاه محل سکونت خود، راهی نجف اشرف و عتبات عالیات شوند.