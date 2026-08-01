اقتصاد ایران وارد مرحله ابرتورمی نشده/ سیاست مشخصی برای مهار تورم وجود ندارد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تورم ۸۴ درصدی نقطه‌به‌نقطه و همچنین اظهارات اخیر مسعود نیلی مبنی بر اینکه «در ایستگاه پیش از ابرتورم قرار داریم»، اظهار داشت: ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که نرخ تورم ماهانه به ارقام بسیار بالا برسد؛ به‌گونه‌ای که در برخی تعاریف، تورم ماهانه بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد را در این دسته قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، تورم به‌صورت انباشته در طول یک سال می‌تواند به ارقام بسیار بالایی برسد و حتی از ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد عبور کند. در ادبیات اقتصادی به این وضعیت «Hyperinflation» یا ابرتورم گفته می‌شود.

راغفر با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز به معنای دقیق و کلاسیک وارد مرحله ابرتورمی نشده است، گفت: با این حال، شرایط تورمی موجود بسیار نامطلوب است و نمی‌توان نسبت به روند افزایش قیمت‌ها بی‌تفاوت بود.

این اقتصاددان با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی کالاها افزود: در حال حاضر در بسیاری از کالاها با افزایش قیمت‌های بالای ۱۰۰ درصد مواجه هستیم. برای نمونه، در مورد برخی کالاها مانند روغن شاهد افزایش قیمت‌هایی در حدود ۴۰۰ درصد هستیم.

وی تأکید کرد: با تعریفی که در ادبیات اقتصادی از ابرتورم وجود دارد، هنوز مقداری با آن شرایط فاصله داریم، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و استمرار تورم بالا، نشانه‌ای جدی از وضعیت نامطلوب اقتصادی است.

راغفر در ادامه با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم اظهار داشت: این تحلیل‌ها را باید تا حدی محصول سیاست‌های افزایش قیمت ارز توسط دولت دانست. افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلف می‌تواند بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد.

وی ادامه داد: بخشی از آنچه امروز در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم، نتیجه همین ساختار اقتصادی و نظام دلالی و واسطه‌گری در داخل کشور است؛ ساختاری که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را تشدید و فشار بیشتری را به مصرف‌کنندگان وارد کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه صرف افزایش قیمت یک یا چند گروه کالایی به معنای تحقق ابرتورم نیست، گفت: برای اینکه بتوان از ابرتورم سخن گفت، باید روند افزایش قیمت‌ها در سطح عمومی اقتصاد و با سرعت بسیار بالا و مستمر اتفاق بیفتد. با این حال، شرایط فعلی نیز به دلیل شدت افزایش قیمت برخی کالاها و تداوم تورم بالا، بسیار نگران‌کننده است.

راغفر در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران تا ابرتورم چقدر فاصله دارد، گفت: این موضوع به روند تحولات اقتصادی و سیاست‌هایی که در آینده اتخاذ می‌شود بستگی دارد. گفته می‌شود نرخ تورم در برخی ماه‌ها حدود ۱۰ درصد است و اگر چنین روندی استمرار پیدا کند، شرایط می‌تواند به سمت وضعیت‌های بسیار نامطلوب‌تر حرکت کند.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که وضعیت تورمی به‌شدت نامطلوب است و مهم‌تر از آن، به نظر می‌رسد سیاست مشخص و مؤثری برای مهار تورم وجود ندارد.

راغفر تصریح کرد: یکی از تعاریفی که می‌توان از تورم ارائه کرد این است که در شرایطی قرار بگیریم که مهار افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج شود. بنابراین، مسئله اصلی فقط رسیدن به یک عدد مشخص برای نام‌گذاری وضعیت به عنوان ابرتورم نیست، بلکه باید دید آیا سیاست‌های اقتصادی قادر به کنترل و مهار روند افزایش قیمت‌ها هستند یا خیر.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران هنوز دچار ابرتورم به معنای دقیق اقتصادی نشده است، اما تداوم تورم بالا، افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی و نبود سیاست مؤثر برای مهار تورم می‌تواند شرایط را برای اقتصاد و معیشت خانوارها دشوارتر کند.

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