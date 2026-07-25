ربیعی:
ارزشهای جنگ اخیر همچنان ناشناخته مانده/ تمامیت ذهنی ایرانیان را نشانه گرفتهاند
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هنوز ابعاد و ارزشهای جنگ اخیر بهدرستی بررسی نشده است، گفت: ارزشهای این جنگ همچنان ناشناخته مانده و در میان رنجهای آن، هنوز فرصت کافی برای تحلیل و تبیین دستاوردهایش فراهم نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، در مراسم بزرگداشت «امام مجاهد» در وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به تفاوتهای جنگ اخیر با دوران دفاع مقدس اظهار داشت: این روزها که به تنهایی مرور میکنم، میبینم این جنگ تفاوتهای بسیاری با جنگ هشتساله داشت. آن زمان نیز احساس تنهایی میکردیم، اما تنهایی در این جنگ، معنای متفاوتی داشت.
وی افزود: در یک سوی این جنگ، رژیمی قرار داشت که «کثیفترین، تروریستیترین و جاسوسیترین رژیم سیاسی» است و طی بیش از چهار دهه گذشته نسبت به ایران کینهورزی کرده است. اگر تاریخ را مرور کنیم، در دوران حکومت پهلوی نیز شاه نتوانست در برابر اسرائیل اقدامی انجام دهد.
ربیعی ادامه داد: امروز با قدرت بزرگی روبهرو هستیم که نظام جهانی در برابر آن تسلیم است و با فردی مواجه هستیم که حجم عظیمی از قدرت و ابزار نظامی را در اختیار دارد. با این حال، جنگ اخیر یک جنگ غیرمتعارف و نوین بود که تنها تمامیت ارضی ایران را هدف قرار نداده بود، بلکه تمامیت ذهنی ایرانیان را نیز نشانه گرفته بود؛ روندی که به گفته وی، از سالها قبل و از طریق همین رسانههای فارسیزبان معاند آغاز شده است.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هنوز ابعاد و ارزشهای جنگ اخیر بهدرستی بررسی نشده است، گفت: ارزشهای این جنگ همچنان ناشناخته مانده و در میان رنجهای آن، هنوز فرصت کافی برای تحلیل و تبیین دستاوردهایش فراهم نشده است.
وی با اشاره به تجربههای تاریخی ایران در از دست دادن بخشهایی از سرزمین خود اظهار داشت: زمانی که دانشآموز دبیرستان بودم، بحرین از ایران جدا شد و در کتابهای تاریخ، بحرین بخشی از ایران معرفی میشد. سالها با تجربه از دست دادن سرزمینها زندگی کردهایم و هنوز هم در ادبیات برخی اقوام، از جمله آذریها، حسرت نسبت به شهرهای از دسترفته روایت میشود. ما در طول تاریخ، تحقیر ناشی از این جداییها را تجربه کردهایم.
ربیعی افزود: برای نخستین بار به جایگاهی رسیدهایم که توانستهایم استقلال خود را حفظ کنیم. مفهوم استقلال نیز همانگونه که آقای حداد عادل در این مراسم توضیح داد، از مهمترین دستاوردهای کشور است. در گذشته، حتی درباره اینکه چه کسی نماینده مجلس باشد، در سفارتخانهها تصمیمگیری میشد.
وی با بیان اینکه حفظ حرمت ملی حاصل دو عامل اصلی بوده است، تصریح کرد: نخست، جامعه و دوم، قدرت نظامی کشور. وجه مشترک این دو، رهبری شهید بود که با درایت، آیندهنگری و طراحی دقیق، قدرت ملی و نظامی کشور را تقویت کرد، از استقلال ایران صیانت کرد و همزمان انسجام داخلی را نیز حفظ کرد.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور تأکید کرد: اگر امروز بخواهیم در مسیر رهبری و حفظ منافع ملی حرکت کنیم، باید هم میدان و قدرت نظامی کشور را ارج نهیم و هر روز آن راتقویت کنیم و هم برای حفظ و افزایش انسجام داخلی تلاش داشته باشیم.
ربیعی ادامه داد: در جریان ٨ ساله جنگ شاهد حضوری متفاوت از زنان بودیم و همچنین پدیدهای متفاوت از حضور زنان در انقلاب اسلامی شکل گرفت. اگرچه زنان در دوران جنگ تحمیلی نیز نقشآفرین بودند، اما تجربه حضور زنانی که آگاهانه در کنار مردان ایستادند، با علم به اینکه همسر، پدر یا دیگر اعضای خانوادهشان در معرض شهادت قرار دارند و همزمان کانون خانواده را حفظ کردند، پدیدهای ارزشمند و کمسابقه بود.
وی افزود: زنانی که با آگاهی از شرایط، مسئولیت حفظ خانواده را بر عهده گرفتند و در کنار مردان حضور داشتند، جلوهای از ایثار و آگاهی را به نمایش گذاشتند که پیش از این تجربه نشده بود.
ربیعی همچنین با اشاره به تحولات دیماه اظهار کرد: به اعتقاد من، زنها برنامهریزیهای انجامشده برای سقوط ایران را برهم زدند. قرار بود با تصرف خیابانها و انجام حملات، نظام به پایان برسد، اما حضور گسترده زنان در خیابانها از مهمترین عوامل ناکامی این برنامهها بود و همین حضور مانع از تحقق اقدامات پیشبینیشده شد.
ربیعی ادامه داد: زنان در گذشته بیشتر به عنوان راویان ظلم و پشتیبان جبههها شناخته میشدند، اما امروز با پدیده زنان شهید مواجه هستیم؛ زنانی که نقشهای دیدهنشدهای در این عرصه ایفا کردند.
وی با اشاره به نقش زنان در آینده بازسازی اجتماعی ایران پس از جنگ، اظهار کرد: نقش زنان باید برجستهتر و همبسته با مفاهیمی همچون خانواده، جامعه و ایثار حفظ شود و نباید زنان تنها به عنوان قربانیان جنگ دیده شوند.
ربیعی افزود: خانههایی که کانون عشق بودند و دیوارهایی که فقط دیوار نبودند، در معرض هجوم قرار گرفتند و زنانی در میان این رنجها و زیر آوارها به شهادت رسیدند. این موضوع نیازمند بازنمایی است تا در آینده بتوان نقش زنان را در شرایط دشوار و در مسیر مقاومت بیشتر مورد توجه قرار داد.
وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز جامعه شکستخورده و دولت شکستخورده نداریم؛ بلکه نیروی نظامی قدرتمندتر، شبکه نهادی گسترده و شبکه بزرگی از حامیان وجود دارد. حتی کسانی که از اصلاح سخن میگویند، همین نظام را میخواهند. دشمنان بیاعتبار و رویافروشان بیآبرو هستند و رهبری نیز با شهادت خود سرمایهای ایجاد کرده است.
دستیار امور اجتماعی رییس جمهور ادامه داد: امروز ستون، محور و پشتوانه داریم و در کنار آن، دشمنی بیاعتبار وجود دارد که اینها دستاوردهای بزرگی محسوب میشود.
وی گفت: زمانی فلسفه سیاسی ایران معاصر را در رشته مطالعات مدیریت فرهنگی تدریس میکردم. دانشجویی داشتم که نام خانوادگیاش عادل بود و او را نمیشناختم. یکبار با او بحث کردم و تحلیل بسیار درستی ارائه داد. به او گفتم «باریکلا دختر» و چون چادر بر سر داشت، از این موضوع بسیار خوشحال شدم. او در نهایت نمره ۲۰ گرفت.
ربیعی افزود: بعدها در دیداری با آقای حدادعادل، ایشان به من گفتند «شما در این خانه نفوذی دارید» و پس از گفتوگو مشخص شد آن دانشجو، زهرا، دختر آقای حدادعادل بوده است. می خواهم بگویم این زندگی و زیست ساده انسانهایی میسازد که میتوانند جامعه را تغییر دهند.
وی تاکید کرد: انسان افسوس میخورد وقتی این افراد را با کسانی مقایسه میکند که ادعاهای بزرگی دارند رویا فروشی میکنند اما تعلقی به ایران ندارند. این افراد حتی شناخت کافی از چهرههای فرهنگی و ادبی ایران ندارند و نمیتوانند ارتباط عمیقی با میراث فرهنگی کشور برقرار کنند و حتی فرق بین سیمین دانشور و سیمین بهبهانی را نمیدانند و حتی نمیتوانند حتی یک خط شعر حافظ را بخوانند .
ربیعی تأکید کرد: افسوس میخوریم که چنین گوهرهای گرانبهایی را از دست دادهایم.