به گزارش ایلنا، امروز پنج‌شنبه اول مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۱۶۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۷۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۱ هزار و ۲۰۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۲۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۸۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۵۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۱۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۸۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۲ هزار و ۵۰۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۱ هزار و ۵۸۲ تومان است.