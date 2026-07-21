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معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی ایران معرفی شد/ تاکید سیفی بر حرکت بانک ملی ایران در مسیر تحول، افزایش بهره‌وری، اصلاح فرایندها و توسعه بانکداری نوین

معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی ایران معرفی شد/ تاکید سیفی بر حرکت بانک ملی ایران در مسیر تحول، افزایش بهره‌وری، اصلاح فرایندها و توسعه بانکداری نوین
کد خبر : 1816421
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در این مراسم، حکم انتصاب حسین نیک‌اخلاق به عنوان معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی ایران از سوی مدیرعامل بانک به وی اعطا شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این مراسم که با حضور اعضای هیأت عامل و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد، اظهار داشت: حرکت بانک ملی ایران در مسیر تحول، افزایش بهره‌وری، اصلاح فرآیندها و توسعه بانکداری نوین، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف بانک، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تقویت هماهنگی میان واحدها، اجرای برنامه‌های راهبردی را شتاب می‌بخشد و زمینه ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و تقویت جایگاه بانک ملی ایران در شبکه بانکی کشور را فراهم می‌کند.
 
مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان از خدمات حمیدرضا مختاریان، معاون پیشین برنامه‌ریزی و تحول، قدردانی و برای حسین نیک‌اخلاق در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.
 
حسین نیک‌اخلاق دارای مدرک کارشناسی علوم بانکی، کارشناسی ارشد MBA مالی و دکتری کسب‌وکار است. از سوابق مدیریتی وی می‌توان به مدیریت امور طرح و برنامه، ریاست اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری، ریاست اداره کل سازمان و بهبود روش‌ها در بانک ملت و معاونت طرح و برنامه بانک آینده اشاره کرد.
 
در این مراسم، حکم انتصاب حسین نیک‌اخلاق به عنوان معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی ایران از سوی مدیرعامل بانک به وی اعطا شد.
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