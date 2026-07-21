به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم ارایه شده است. مودیان نیز تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱٤٠٥/٠٤/۳۱ مهلت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود اقدام نمایند.

طبق اعلام این سازمان، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند در مورد مودیانی که در مهلت مذکور نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام می‌‌کنند، ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ذخیره شده تا پایان روز یادشده به شرح زیر بخشیده شود:

- برای دوره زمستان ۹۵ درصد

- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد

- برای دوره بهار ۸۵ درصد

شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دوره‌های مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/۳۱ خواهد بود.

بر این اساس، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ذخیره نمودن اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا درخصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند، حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/