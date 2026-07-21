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وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا:

ارتباط ما با جزایر در حملات اخیر چند بار قطع شد/ جایگزینی بستر رادیویی و ماهواره‌ای به جای فیبر نوری

ارتباط ما با جزایر در حملات اخیر چند بار قطع شد/ جایگزینی بستر رادیویی و ماهواره‌ای به جای فیبر نوری
کد خبر : 1816281
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حملات اخیر، ارتباط با جزایرمان طی چند مرحله قطع شد، اما تمام تلاش همکاران ما این بوده و هست که در حداقل زمان ممکن، این ارتباط برگردد، گفت: جاهایی بوده که بستر فیبر نوری مورد اصابت قرار گرفته و ما به جای آن از بستر رادیویی یا ماهواره‌ای استفاده کردیم، برای اینکه بتوانیم ارتباط را پایدار کنیم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "وضعیت ارتباطی ما با جزایر ایرانی اعم از خارگ و قشم در حملات اخیر آمریکا به این مناطق، آیا قطع شده است یا خیر؟" گفت: در حملات اخیر، ارتباط ما با جزایرمان طی چند مرحله قطع شد، اما تمام تلاش همکاران ما این بوده و هست که در حداقل زمان ممکن، این ارتباط برگردد زیرا نبود ارتباط اساساً دیگر در دنیای امروز قابل تصور نیست.

جایگزینی بستر رادیویی و ماهواره‌ای به جای فیبر نوری در شرایط اضطرار

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که "آیا مراکز ارتباطی در جنوب تاکنون مورد حمله مستقیم قرار گرفته است یا خیر؟" گفت: جاهایی بوده که بستر فیبر نوری مورد اصابت قرار گرفته و ما به جای آن از بستر رادیویی یا ماهواره‌ای استفاده کردیم برای اینکه بتوانیم ارتباط را پایدار کنیم. 

هاشمی ادامه داد: البته طبیعتاً استفاده از ظرفیت ارتباطات رادیویی و یا بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطات ماهواره‌ای برای یک مقطعی است، یعنی برای طولانی مدت طبیعتاً بایستی ارتباطات را روی بستر فیبر نوری برگردانیم و این‌ها را ترمیم کنیم و این در دستور کار ما هم است. اما عجالتاً برای اینکه ارتباط جزایر ما با سرزمین اصلی عملاً قطع نشود، همه تلاش همکاران ما این بوده و هست که با وجود شرایط پیچیده و حجم بمباران‌هایی که انجام می‌شود، این ارتباط قطع نشود.

تلاش ما برقراری ارتباطات پایدار در جزایر است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در همین روزهای اخیر هم یکی از همکارانمان به درجه شهادت نایل آمدند و جانشان را از دست دادند، برای اینکه ارتباط را حفظ کنند و نگه دارند.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم که انشالله خدا به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم ارتباطات پایدار را برای مردم در سراسر کشور و به صورت ویژه مردم باغیرت جنوب کشور و مشخصا عزیزان در جزایر رقم بزنیم.

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