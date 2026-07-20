مصرف آب در دولت چهاردهم با اهتمام کاهش یافته است/ برق را بیهوده مصرف نکنیم

وی تصریح کرد: سال 1403 در 27 تیرماه، مصرف آب تهران 3.75 میلیون مترمکعب بود، امسال در 27 تیرماه به 3.4 میلیون مترمکعب کاهش یافته است و این یعنی با توجه به اینکه توسعه و ساختمان‌سازی داشتیم، اما مصرف آب در این دولت با اهتمام قاطع کاهش یافته است. در برق هم همین‌گونه است. تا قبل از سال 99 نرخ رشد 5 درصد بود، اما این عدد به منفی 8 تا 9 درصد در دولت چهاردهم کاهش یافت.

وزیر نیرو با بیان اینکه پروژه‌های بزرگی در خوزستان داریم، گفت: حداقل بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یک پروژه در خوزستان است. این کارهای بزرگ با اهتمام دولت چهاردهم انجام می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به کاهش مصرف و صرفه‌جویی از سوی مردم در تمام کشور برای تأمین برق استان‌های جنوبی که در حملات اخیر آمریکا آسیب‌هایی دیدند، اظهار کرد: اکنون که ملت ایران تلاش کردند با صرفه‌جویی سهم قابل توجهی از انرژی را به شهرهای جنوبی بدهیم، برق را بیهوده مصرف نکنیم. اکنون نزدیک به 105 هزار مگاوات نیروگاه در مدار تولید داریم که در مقیاس منطقه‌ای، کشور دیگری قابل مقایسه با کشور ما نیست. ما تا همین اواخر به تمام کشورهای منطقه برق می‌دادیم و اکنون نیز خود را آماده می‌کنیم که به آن موقعیت برسیم.