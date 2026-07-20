قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۰ هزار و ۶۸۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۹ هزار و ۳۳۲ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۳۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۱۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۳۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۶۶۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۲ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۰۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۲۳۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۳۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۱ هزار و ۲۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۰ هزار و ۳۶۴ تومان است.