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تنگه هرمز در کانون بحران؛ جهش قیمت نفت در پی افزایش تنش‌ها

تنگه هرمز در کانون بحران؛ جهش قیمت نفت در پی افزایش تنش‌ها
کد خبر : 1815881
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قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح چند هفته اخیر رسید و در معاملات صبح دوشنبه در آسیا از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

به گزارش ایلنا، با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از تنگه هرمز، قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح چند هفته اخیر رسید و در معاملات صبح دوشنبه در آسیا از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر طی یک هفته ۱۵.۸ درصد افزایش یافته و به ۸۸ دلار در هر بشکه رسیده است؛ رقمی که نسبت به دو هفته گذشته رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در روزهای اخیر، حملات متقابل میان ایران و آمریکا و نیز افزایش تنش در منطقه خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تشدید کرده است. 

هم‌زمان، آمریکا طی بیش از ۹ روز گذشته حملات خود را به برخی تأسیسات نظامی و زیرساختی در ایران ادامه داده و در پاسخ، ایران حملات خود را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه از جمله کویت، اردن و بحرین افزایش داده است. گزارش‌ها از کشته شدن دست‌کم سه نظامی آمریکایی در این حملات حکایت دارد.

در همین حال، دولت آمریکا در حال اعزام هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به اسرائیل است؛ اقدامی که به باور تحلیلگران می‌تواند نشانه‌ای از احتمال گسترش عملیات نظامی واشنگتن در روزهای آینده باشد.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات اخیر به زیرساخت‌های منطقه‌ای از جمله  کارخانه آب‌شیرین‌کن و نیروگاه برق خساراتی به شبکه برق کشورها وارد کرده است.

کارشناسان می‌گویند کاهش عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین عامل حمایت‌کننده از قیمت‌ها در هفته‌های آینده خواهد بود. در همین راستا، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تا ۱۰ ژوئیه موجودی نفت خام آمریکا ۶.۲ درصد، موجودی بنزین ۸.۴ درصد و ذخایر فرآورده‌های تقطیری ۱۱.۱ درصد کمتر از میانگین فصلی پنج‌ساله بوده است.

افزایش بهای نفت، در صورت تداوم، می‌تواند بار دیگر قیمت سوخت در آمریکا را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بازارهای جهانی انرژی وارد کند.

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