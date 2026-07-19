اعلام قیمت طلا و سکه امروز ٢٨ تیر ماه ١۴٠۵
امروز یکشنبه ٢٨ تیر ماه ١۴٠۵ قیمت طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز یک شنبه ٢٨ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ٨٣٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۵ میلیون و ١٠٨ هزار تومان رسید.
همچنین سکه جدید ١٨٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩٧ میلیون تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٨ میلیون تومان معامله شد.