اعلام قیمت طلا و سکه امروز ٢٨ تیر ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز یک شنبه ٢٨ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ٨٣٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۵ میلیون و ١٠٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٨٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٧ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٨ میلیون تومان معامله شد.

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