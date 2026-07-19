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ترخیص برنج در فصل برداشت آزاد شد

ترخیص برنج در فصل برداشت آزاد شد
کد خبر : 1815279
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طبق ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت ابلاغ شد و امکان ترخیص برنج در مرداد تا پایان آبان وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: مستند به مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲۰/۵۴۳۰۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ (ثبتی به شماره ۸۱۶۳۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱) وزیر محترم کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت ترخیص برنج) ذیل ردیف تعرفه های ۱۰۰۶۲۰۰۰، ۱۰۰۶۳۰۱۰، ۱۰۰۶۳۰۲۰ ،۱۰۰۶۴۰۰۰) (در فصل برداشت) موضوع بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات در سال ۱۴۰۵ جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد.

ترخیص برنج در فصل برداشت آزاد شد

 

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