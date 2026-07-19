آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری نیمه اول مرداد از فردا
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۱۶ مرداد از فردا (دوشنبه، ۲۹ تیرماه) آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه (۲۹ تیرماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه (۲۹ تیرماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.