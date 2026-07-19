خرید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد؛ از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است.
به گزارش ایلنا، عطاالله هاشمی با اشاره به آغاز برداشت گندم در غرب کشور اظهار داشت: با وجود تاخیر در پرداخت بهای گندم، کشاورزان محصول خود را به سیلوهای دولتی تحویل میدهند تا نان سالانه مردم با گندم ایرانی تامین شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: برآوردها نشان میدهد که میزان تولید پیش بینی شده در ابتدای فصل محقق خواهد شد و تولید گندم به ۱۳ میلیون تن خواهد رسید.
سازمان هدفمندسازی یارانهها دیروز از واریز ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از پول گندمهای تحویل داده شده بهدولت پرداخت خواهد شد.
تاکنون در مجموع ۹۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.