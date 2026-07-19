خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت

خرید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت
کد خبر : 1815244
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد؛ از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است.

به گزارش ایلنا، عطاالله هاشمی با اشاره به آغاز برداشت گندم در غرب کشور اظهار داشت: با وجود تاخیر در پرداخت بهای گندم، کشاورزان محصول خود را به سیلو‌های دولتی تحویل می‌دهند تا نان سالانه مردم با گندم ایرانی تامین شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید پیش بینی شده در ابتدای فصل محقق خواهد شد و تولید گندم به ۱۳ میلیون تن خواهد رسید.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیروز از واریز ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از پول گندم‌های تحویل داده شده بهدولت پرداخت خواهد شد.

تاکنون در مجموع ۹۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل