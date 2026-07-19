حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "آیا تصاویر ماهواره‌ای که در بحبوحه جنگ از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهایی مانند اردن و عمان منتشر می‌شود از ماهواره‌های ایرانی دریافت شده است یا خیر؟" گفت: اساسا تصاویر ماهواره‌های ایرانی در این حوزه در اختیار نیروهای مسلح است و آنها باید در این زمینه پاسخ بدهند.

وی در پاسخ به این سوال که "اساسا این توانمندی در اختیار ایران هست که این تصاویر ماهواره‌ای را دریافت کند؟" گفت: نیروهای مسلح به تصاویر ماهواره‌ای دسترسی دارند و این موضوع در اختیار آنهاست و ما هم مداخله‌ای نمی‌کنیم، اما تصاویر ماهواره‌ای همه جا استفاده می‌شود و بخش دفاعی در اختیار نیروهای مسلح است.

رئیس سازمان فضایی ادامه داد: فناوری ماهواره‌ای بومی در کشور وجود دارد، اما سازمان فضایی اجازه انتشار این تصاویر را ندارد.

سالاریه تأکید کرد: فناوری ماهواره‌های تصویربرداری و سنجشی در کشور به صورت کاملا بومی وجود دارد.

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