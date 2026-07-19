گزارش تحلیلی ایلنا از از عملکرد ماهانه بیمه پارسیان؛
موفقیت در کنترل ریسک خسارت با وجود رشد حق بیمه صادره
گزارش فعالیت ماهانه بیمه پارسیان در خرداد ۱۴۰۵ نشاندهنده عملکردی قدرتمند و رو به رشد در حوزه تولید حق بیمه است. شرکت با اتکاء به رشتههای راهبردی مانند؛ درمان و مدیریت نسبی نسبت خسارت، توانسته است سهم بازار خود را در ماههای ابتدایی سال افزایش دهد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، شرکت بیمه پارسیان گزارش فعالیت ماهانه خود را برای دوره منتهی یکماهه به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرده است. این گزارش نشاندهنده رشد قابل توجه حق بیمه صادره در رشتههای کلیدی و تغییرات اساسی در سبد بیمهای شرکت در فصل نخست سال جاری است.
نگاهی به بررسی ارقام ارائهشده، علاوه بر تأیید رونق صنعت بیمه در ماههای ابتدایی سال، به شناسایی نقاط قوت و چالشهای پیش روی این شرکت در مدیریت پرتفوی و کنترل خسارتها قابل توجه است.
اطلاعیههای شرکتهای بیمه در کدال، به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای سرمایهگذاران و تحلیلگران، نمای شفافی از روند عملیات و عملکرد مالی شرکتها ارایه میدهند. شرکت بیمه پارسیان با انتشار گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، تصویر دقیقی از عملکرد تجمعی خود از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه (دوره ۳ ماهه) را در اختیار سهامداران قرار داده است.
در این گزارش، شاهد رشد چشمگیر حق بیمه صادره در دوره یکماهه خرداد و همچنین افزایش قابل توجه خسارتهای پرداختی در برخی رشتههای بیمهای هستیم.
رشد چشمگیر حق بیمه در خرداد ماه
بر اساس دادههای منتشر شده، عملکرد شرکت بیمه پارسیان در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشاندهنده رشدی پرشتاب در تولید حق بیمه است. جمع حق بیمه صادره شرکت از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه ۴۴۶۹۶ میلیارد ریال بوده که در پایان خرداد ماه به ۷۹۹۰۴ میلیارد ریال رسیده است. این ارقام به وضوح حاکی از آن است که شرکت در ماه خرداد، موفق به صدور ۳۵۲۰۸ میلیارد ریال حق بیمه جدید شده که این مقدار معادل ۴۴ درصد از کل حق بیمه صادره در کل فصل بهار را تشکیل میدهد. همچنین با مقایسه عملکرد تجمعی ابتدای سال تا پایان اردیبهشت (۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) با عملکرد تجمعی تا پایان خرداد (۷۹.۹ هزار ملیارد ریال)، جهشی حدوداً ۷۹ درصدی در کل پرتفوی شرکت طی یک ماه محقق شده است.
این رشد را میتوان به عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ تعرفههای بیمهای، انعقاد قراردادهای جدید با مشتریان عمده و همچنین آغاز فصل اوج صدور برخی بیمهنامهها مانند درمان و ثالث نسبت داد. با این حال، افزایش حق بیمه به تنهایی ملاک موفقیت نیست و باید در کنار آن به نسبت خسارت و سودآوری رشتههای مختلف توجه کرد.
مدیریت و کاهش نسبت خسارت
جمع خسارتهای پرداختی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۲۳۰۸۵ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان خرداد به ۴۰۶۰۴ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر، شرکت در خرداد ماه بیش از ۱۷۵۱۸ میلیارد ریال خسارت به بیمهشدگان خود پرداخت کرده است.
تحلیل نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره نشان میدهد که این شاخص در دوره ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود ۵۱.۶ درصد بوده است (از ۲۳.۰۸ هزار میلیارد ریال خسارت در برابر ۴۴.۶۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه)؛ اما با احتساب عملکرد خرداد ماه، نسبت خسارت تجمعی سه ماهه به حدود ۵۰.۸ درصد کاهش یافته است (۴۰.۶ هزار میلیارد ریال خسارت در برابر ۷۹.۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه). این کاهش نسبی نشان میدهد که همزمان با رشد حق بیمه در خرداد ماه با مدیریت ریسک مناسب، توانسته نسبت خسارت را در محدوده قابل قبولی نگه دارد.
تغییرات ساختاری در سبد بیمهای و سهم رشتههای کلیدی
بررسی ترکیب سبد بیمهای شرکت در خرداد ماه، تغییرات معناداری را در سهم رشتههای مختلف نشان میدهد. رشته درمان با ثبت ۱۹۸۶۸ میلیارد ریال حق بیمه در این ماه، سهم ۵۶ درصدی از کل حق بیمه صادره در خرداد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم این رشته در دوره ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود ۳۹ درصد بوده است. به نظر میرسد تمرکز شرکت بر رشته درمان در ماه خرداد، یکی از دلایل اصلی رشد چشمگیر پرتفوی بوده است. رشته ثالث اجباری نیز با ۵۹۲۸ میلیارد ریال، سهم ۱۷ درصدی در خرداد ماه داشته که در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی آن در دو ماه ابتدایی سال، کاهش یافته است؛ هرچند که در مجموع سه ماهه، همچنان ۲۱ درصد از پرتفوی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، رشتههای مهندسی، نفت و انرژی و باربری با وجود سهم پایین در پرتفوی، از رشد خوبی در خرداد برخوردار بودهاند؛
به هر روی، گزارش فعالیت ماهانه بیمه پارسیان در خرداد ۱۴۰۵ نشاندهنده عملکردی قدرتمند و رو به رشد در حوزه تولید حق بیمه است. شرکت با اتکاء به رشتههای راهبردی مانند درمان و مدیریت نسبی نسبت خسارت، توانسته است سهم بازار خود را در ماههای ابتدایی سال افزایش دهد.