به گزارش ایلنا، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی این مؤدیان و مطالبه مالیات متعلقه شده است. این پرونده در راستای برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدهای پنهان و مقابله با فرار مالیاتی تشکیل شده است.

در پرونده‌ای دیگر، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد.

طبق اعلام سازمان، این پرونده پس از انجام بررسی‌های مالی، تحلیل اطلاعات و رسیدگی‌های تخصصی کشف شده و مالیات متعلق از مؤدیان مطالبه شده است.

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