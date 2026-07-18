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ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان‌وبلوچستان

ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان‌وبلوچستان
کد خبر : 1814491
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سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی این مؤدیان و مطالبه مالیات متعلقه شده است. این پرونده در راستای برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدهای پنهان و مقابله با فرار مالیاتی تشکیل شده است.

در پرونده‌ای دیگر، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد.

طبق اعلام سازمان، این پرونده پس از انجام بررسی‌های مالی، تحلیل اطلاعات و رسیدگی‌های تخصصی کشف شده و مالیات متعلق از مؤدیان مطالبه شده است.

 

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