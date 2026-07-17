به گزارش ایلنا از ایدرو، ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو با انتشار اطلاعیه شماره ۱۵۱، نسبت به سوءاستفاده برخی شرکت‌های غیرمعتبر در حوزه واردات خودرو به متقاضیان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌های «ممتاز ایرانیان»، «مارال تجارت آراز (گلوبال بور آسیا)»، «اعیان تجارت ارس» و «اعیان تجارت گلوبال تبریز» در حال حاضر هیچ‌گونه دسترسی برای انجام فرآیند‌های مرتبط با سامانه اسقاط خودرو‌های فرسوده و نوسازی ناوگان را ندارند.

این ستاد تصریح کرده است: هرگونه تبلیغ، ادعا، دریافت وجه، انعقاد قرارداد یا استفاده از نام و عنوان ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل توسط شرکت‌های یادشده با هدف ایجاد امکان واردات خودرو، فاقد اعتبار بوده و مسئولیت تمامی اقدامات و تبعات آن مستقیماً بر عهده شرکت‌های مذکور خواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، از تمامی متقاضیان درخواست شده است تا از پرداخت هرگونه وجه یا ارائه مدارک به شرکت‌های نام‌برده و سایر اشخاص فاقد مجوز اکیداً خودداری کنند و امور خود را صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی سازمان پیگیری نمایند.

ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو در پایان خاطرنشان کرد هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات و اقدامات شرکت‌ها و اشخاص فاقد مجوز نخواهد داشت.