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صادرات سوسیس آزاد شد

صادرات سوسیس آزاد شد
کد خبر : 1814139
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وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، رفع ممنوعیت صادرات سوسیس و محصولات مشابه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک رفع ممنوعیت صادرات سوسیس و محصولات مشابه را اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک نوشته شده، با اشاره به نامه پیشین درباره فهرست ممنوعیت‌های صادراتی فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، اعلام شده است که تصویر نامه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به همراه درخواست انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران ارسال می‌شود.

بر اساس این مکاتبه، رفع ممنوعیت صادرات کالای «سوسیس و محصولات مشابه از گوشت و احشاء» با کد تعرفه ۱۶۰۱۰۰۰۰ اعلام شده است.

در پایان این نامه از گمرک خواسته شده است مراتب را ثبت و به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کند.

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