به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵) در همایش پویش ملی صادرات که در محل نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: فضای فعلی کشور که متاثر از ناملایمات و مسائل و مشکلات سیاسی و امنیتی و مباحث تجاری و بازرگانی است، شرایط خوبی نیست. حال ایران حال خوبی نیست. ما در حکمرانی تجاری اساساً کاری که با آب و برق و انرژی و محیط زیست کردیم با تجارت هم همین کار را انجام دادیم، یعنی وقتی به موضوعات مختلف حکمرانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ما در حکمرانی، حکمرانی نامتوازن داشتیم.

وی افزود: موضوع اصلی تجارت کشور که همه صادرکنندگان امروز با آن دچار مشکل هستند و مصایب بسیار زیادی برای آنها ایجاد کرده، بحث پیمان‌سپاری ارزی است.

۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان بحث پیمان‌سپاری ارزی است

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حدوداً ۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان بحث پیمان‌سپاری ارزی است، گفت: ما در پیمان‌سپاری ارزی به صادرکننده الزام می‌کنیم که ارز ناشی از صادرات را با مبلغی که دولت تعیین می‌کند و اختلاف زیادی با بازار غیررسمی در کشور دارد، به مرکز مبادله طلا و ارز برگرداند.

روشن‌بخش قنبری ادامه داد: این عامل باعث شده که صادرکنندگان به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سود عملیاتی‌شان در این سیاست‌گذاری از بین می‌رود، ارز را دیرتر برگردانند، اما یادمان باشد که هیچ صادرکننده‌ای که از این عواید صادراتی، ارز به دست می‌آورد، هرگز به این مفهوم و معنا نیست که ارز را برنمی‌گرداند. پس این پول برمی‌گردد منتها نه به مرکز ظالمانه مبادله ارز و طلا! به عبارتی، پول برگشته منتها در مرکز مبادله نرفته است.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه قیدی که برای صادرات گذاشتیم، اتفاقاً توسعه صادرات را به همراه ندارد، افزود: با این سیاست، صادرات را به اسارت گرفتیم و واردات را مختل کرده‌ایم و در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته تولید را هم معسر و ناتوان کردیم.

به گفته روشن‌بخش قنبری، وقتی صادرکننده ارز را با زمان بیشتری برمی‌گرداند، واردکننده دیرتر ارز را دریافت می‌کند و نتیجتا تقاضای ارز بیشتر و عرضه کمتر است و این سیاست خودش یک سیاست تورم‌زاست‌.

ما در حکمرانی تجاری‌مان اشتباه کردیم

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دلیل اصلی این هم به هر جهت در دو نگاه است، گفت: نگاه اول نگاهی است که بانک مرکزی دارد و دوم نگاهی که سازمان توسعه تجارت و بقیه دستگاه‌ها دارند. ما در سازمان توسعه تجارت ارز را ابزاری برای مبادله و انجام فعل صادرات می‌دانیم، اما بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی خودش، ارز را وسیله‌ای برای کنترل تورم، پایه پولی و مدیریت منابع ارزی می‌داند.

روشن‌بخش قنبری افزود: بیش از یک دهه است که این سیاست بر سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی سایه انداخته و به نوعی سیاست‌های تجاری را ذبح کرده، اما آیا بانک مرکزی توانسته طی این سال‌ها تورم را کنترل کند؟ آیا توانسته نرخ ارز را کنترل کند؟

وی ادامه داد: باید بپذیریم ما در حکمرانی تجاری‌مان اشتباه کردیم.

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