خسارت قطعی برق به صنایع در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ همت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزت‌الله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، با تشریح پیامدهای ناترازی انرژی بر بخش تولید، اظهار کرد: محدودیت‌های برق، توزیع نامتوازنی از خسارت را در میان واحدهای تولیدی ایجاد کرده و صنایع دارای فرآیند «تولید پیوسته» به دلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ویژه انرژی برای این واحدها، افزود: وزارت صمت موضوع تأمین انرژی صنایع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند، زیرا تداوم تولید نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا دارد.

زارعی ادامه داد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای مدیریت ناترازی برق، کاهش قطعی‌ها و جلوگیری از افزایش خسارت به واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی گفت: در حال حاضر، واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به‌طور متوسط هفته‌ای دو روز با قطعی برق مواجه هستند که خسارت قابل توجهی به تولید وارد کرده است.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از قطعی برق صنایع که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت بوده، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت افزایش یافته است.