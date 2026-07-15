سخنگوی وزارت صمت:
خسارت قطعی برق به صنایع در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ همت رسید
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی، گفت: برآوردها نشان میدهد عدمالنفع صنایع از حدود ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده و وزارت صمت پیگیر تأمین پایدار برق صنایع است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، با تشریح پیامدهای ناترازی انرژی بر بخش تولید، اظهار کرد: محدودیتهای برق، توزیع نامتوازنی از خسارت را در میان واحدهای تولیدی ایجاد کرده و صنایع دارای فرآیند «تولید پیوسته» به دلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ویژه انرژی برای این واحدها، افزود: وزارت صمت موضوع تأمین انرژی صنایع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا دارد.
زارعی ادامه داد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مدیریت ناترازی برق، کاهش قطعیها و جلوگیری از افزایش خسارت به واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به وضعیت شهرکهای صنعتی گفت: در حال حاضر، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند که خسارت قابل توجهی به تولید وارد کرده است.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد عدمالنفع ناشی از قطعی برق صنایع که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت بوده، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت افزایش یافته است.