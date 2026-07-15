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آبفای تهران: هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب تهران نداریم

آبفای تهران: هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب تهران نداریم
کد خبر : 1813778
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب تهران نداریم و امیدواریم با همکاری مردم، تأمین آب در فصل تابستان بدون چالش انجام شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت فشار شبکه توزیع آب اظهار کرد: فشار شبکه به‌گونه‌ای تنظیم و کنترل شده است که در مناطق دارای افت فشار، میزان فشار افزایش یابد تا از قطع آب جلوگیری شود و در نقاطی که فشار و آب‌دهی شبکه افزایش پیدا می‌کند، فشار کاهش یابد.

وی افزود: این اقدامات با هدف جلوگیری از بروز مشکل برای شهروندان انجام شده و تاکنون قطعی گسترده‌ای که موجب افزایش تماس‌های مردمی یا ایجاد اختلال برای مشترکان شود، گزارش نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تداوم مشارکت و همراهی مردم در مدیریت مصرف، در تابستان پیش‌رو نیز مشکلی برای تأمین آب شهروندان نداشته باشیم.

جزقاسمی تأکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب تهران نداریم و امیدواریم با همکاری مردم، تأمین آب در فصل تابستان بدون چالش انجام شود.

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