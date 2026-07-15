هر یک درجه افزایش دما، مصرف آب را ۵ درصد بالا میبرد
سخنگوی صنعت آبوفاضلاب کشور، با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف آب تنها با اقدامات دستگاههای اجرایی محقق نمیشود، گفت: موضوع آب یک مسئله ملی و فراملی است و عبور از تنشهای آبی پیشرو نیازمند همراهی مردم، ارتقای سواد آبی جامعه و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علی سیدزاده، سخنگوی صنعت آبوفاضلاب کشور، با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرم سال اظهار کرد: یکی از مهمترین دورههای اوج مصرف آب در کشور همزمان با روزهای گرم سال اتفاق میافتد و معمولاً از نیمه تیرماه تا نیمه مردادماه شاهد پیک گرما و افزایش قابلتوجه مصرف هستیم.
او افزود: بررسیها نشان میدهد بهازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود پنج درصد مصرف آب افزایش پیدا میکند؛ چراکه افزایش دما موجب بیشترشدن دفعات شستوشو، افزایش مصرف در بخشهای بهداشتی و بالارفتن تعداد دفعات استحمام میشود.
سیدزاده با بیان اینکه مدیریت مصرف آب نیازمند توجه همزمان به اصلاح رفتار مصرفی و استفاده از ابزارهای کاهنده است، گفت: یکی از روشهای مهم کاهش مصرف، ارتقای سواد آبی جامعه و آموزش شیوههای صحیح مصرف است، اما در کنار آن استفاده از تجهیزات کممصرف نیز میتواند نقش قابلتوجهی در کاهش مصرف داشته باشد.
او ادامه داد: تجهیزاتی مانند سرشیرهای کاهنده مصرف، پرلاتورها، سردوشهای کممصرف و فلاشتانکهای دومرحلهای از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند میزان مصرف آب را کاهش دهند و آمارها نشان میدهد استفاده از این تجهیزات در منازل حداقل ۳۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب ایجاد میکند.
سخنگوی صنعت آبوفاضلاب کشور با تأکید بر اینکه مسئله آب تنها محدود به یک دستگاه اجرایی نیست، گفت: آب در گام نخست یک موضوع ملی و در گام بعدی یک موضوع فراملی است و پیشبینیها نشان میدهد در سالهای آینده بخش مهمی از چالشهای جهانی به موضوع منابع آب مرتبط خواهد بود.
سیدزاده با اشاره به اقدامات شرکت های آب وفاضلاب برای کاهش هدررفت آب بیان کرد: اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده، رفع نشتی در شبکههای توزیع، مدیریت فشار آب، ارتقای بهرهوری منابع تأمین، بازسازی چاهها، احداث مخازن ذخیره و هوشمندسازی شبکههای آب از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال میشود.
او با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: مدیریت بهینه مصرف به معنای کممصرف کردن نیست، بلکه به معنای درست مصرفکردن است و بسیاری از راهکارهای کاهش مصرف بسیار ساده و کمهزینه هستند.
سخنگوی صنعت آبوفاضلاب کشور ادامه داد: مدیریت زمان استفاده از آب یکی از سادهترین اقدامات است؛ بهعنوان نمونه، کاهش یک دقیقه از زمان باز بودن آب هنگام استحمام میتواند حدود ۱۵ تا ۲۰ لیتر صرفهجویی ایجاد کند و کاهش پنجدقیقهای زمان دوشگرفتن، حداقل ۷۵ لیتر در مصرف آب صرفهجویی خواهد داشت.
او همچنین با اشاره به اهمیت جلوگیری از هدررفت آب در منازل گفت: یک شیر آب که تنها یک قطره در ثانیه نشتی داشته باشد، میتواند حدود دو هزار لیتر آب را در طول سال هدر دهد، بنابراین کنترل تأسیسات داخلی ساختمان، بررسی شیرآلات و رفع نشتیها اهمیت زیادی دارد.
سیدزاده استفاده از سایبان برای کولرهای آبی را یکی دیگر از اقدامات مؤثر عنوان کرد و افزود: این اقدام ساده در فصل تابستان میتواند حداقل ۱۵ درصد در مصرف آب صرفهجویی کند و همزمان کاهش مصرف برق را نیز به همراه داشته باشد.
او درباره استاندارد تجهیزات کاهنده مصرف آب گفت: وزارت نیرو با همکاری سازمان ملی استاندارد، استانداردهای لازم برای این تجهیزات را تدوین کرده است و تولیدکنندگان باید این استانداردها را رعایت کنند.
سخنگوی صنعت آبوفاضلاب کشور افزود: نظارت بر تولید تجهیزات آببر و آبپخش در حیطه وظایف وزارت نیرو نیست و دستگاههای مسئول باید بر تولید این محصولات نظارت دقیق داشته باشند.
او با تأکید بر ضرورت جلوگیری از عرضه تجهیزات غیراستاندارد اظهار کرد: کشور ایران کشوری کمآب است و نباید شاهد تولید یا واردات تجهیزاتی باشیم که مصرف آب بالایی دارند.
سیدزاده از اجرای طرحهای تشویقی برای مشترکان کممصرف خبر داد و گفت: به دستور وزیر نیرو، مشوقهایی برای مشترکانی که در ماههای گرم سال مصرف خود را کاهش دهند، در نظر گرفته شده است.
او افزود: بر اساس این طرح، اگر مشترکان مصرف آب خود را نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دهند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف در پرداخت آببها خواهند شد.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب ادامه داد: همچنین مشترکانی که با نصب تجهیزات کاهنده مصرف و با هماهنگی شرکتهای آبوفاضلاب، مصرف خود را کاهش دهند، میتوانند تا سقف ۳۰ درصد از تخفیف در هزینه آببها بهرهمند شوند.
سیدزاده در پایان تأکید کرد: میزان مصرف مشترکان از طریق اطلاعات ثبتشده در کنتورهای آب و مقایسه مصرف ماهانه مشخص میشود و مشترکان میتوانند با کاهش مصرف، علاوه بر کمک به مدیریت منابع آبی، از مشوقهای پیشبینیشده نیز استفاده کنند.