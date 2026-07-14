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رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف ٣١٠ میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی

کشف ٣١٠ میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی
کد خبر : 1813223
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رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ٣١٠ میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت اقتصادی پنهان تعدادی از اتباع غیرایرانی در محدوده استان سیستان و بلوچستان و در چارچوب اقدامات کنترلی، شناسایی 21 نفر از اتباع فاقد پرونده دارای فرار مالیاتی در دستورکار قرار گرفت.

احمدی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیان کرد: متعاقب رسیدگی‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌‌های اقتصادی اشخاص مذکور در سال‌های 1402 و 1403، اوراق تشخیص و مطالبه مالیاتی صادر گردید.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج حاصل از رسیدگی مالیاتی، سرجمع بدهی افراد یاد شده در منابع موضوع قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بالغ بر 310 میلیارد ریال تعیین شده است.

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