پرداخت مطالبات گندمکاران شتاب میگیرد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خرید بیش از ۵.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان، گفت: تاکنون ۶۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و با دستور رئیسجمهور، عقبماندگی پرداختها طی پنج تا شش روز آینده جبران خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اکبر فتحی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش دارد و با آغاز برداشت در استانهای سردسیر، پیشبینی میشود میزان خرید افزایش یابد.
وی مجموع مطالبات گندمکاران را ۲۷۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده و با پیگیری سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانهها و دستور رئیسجمهور، روند پرداختها در روزهای آینده شتاب خواهد گرفت.
فتحی تأخیر در پرداخت مطالبات را ناشی از مشکلات تأمین و تخصیص منابع دانست و گفت: اعتبار خرید تضمینی گندم در قانون بودجه پیشبینی شده، اما تأمین نقدینگی با تأخیر مواجه شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از برنامه این وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش گندمکاران از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و افزود: تلاش میکنیم کشاورزان برای آغاز کشت سال آینده با کمبود منابع مالی مواجه نشوند.
وی درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز تأکید کرد: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و بازار بهصورت مستمر رصد میشود.
فتحی با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام پروتئینی گفت: قیمت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته کاهش یافته که نتیجه افزایش عرضه و تأمین مناسب نهادههای دامی است.
وی درباره واردات برنج نیز تصریح کرد: تصمیم برای واردات با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج خارجی اتخاذ شده و آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نخواهد کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی سامانههای آماری بخش کشاورزی در حوزه زراعت خبر داد و گفت: این سامانهها تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل خواهند شد.