قیمت نفت به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تنش‌های خاورمیانه و تشدید تردیدها درباره جریان عرضه انرژی از منطقه خاورمیانه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) به بالاترین سطح در چهار هفته گذشته برسد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۵۰ سنت یا ۱.۸ درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۸۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۷۰ سنت یا ۲.۲ درصد افزایش، ۷۹ دلار و ۸۴ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معامله‌های اولیه بیش از ۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافته بودند. قیمت نفت برنت در معامله‌های روز دوشنبه (۲۲ تیر) با رشد ۹.۶ درصدی همراه بود که بزرگ‌ترین افزایش روزانه از ماه مه ۲۰۲۰ را ثبت کرد.

قیمت نفت اکنون به بالاترین سطح از زمان امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) رسیده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت: تشدید تنش‌ها آشکارا خطر تازه‌ای را در بازار ایجاد کرده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: جریان فیزیکی نفت خام از تنگه هرمز عامل اصلی برای نظارت است. هرگونه اختلال معنادار در تردد نفتکش‌ها، کاهش طولانی‌مدت حرکت کشتی‌ها یا اختلال در جریان صادرات می‌تواند سبب افزایش بیشتر قیمت نفت شود.

در همین حال، براساس نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه، پیش‌بینی می‌شود که ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا هفته گذشته کاهش و ذخیره‌سازی بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر این کشور افزایش یافته باشد.

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