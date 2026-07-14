به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، از ساعت ۱۲ امروز، سه شنبه ۲۳ تیرماه تا پایان فردا، چهارشنبه ۲۴ تیرماه، متقاضیان مسکن استیجاری زوج‌های جوان استان‌های فارس، اردبیل و زنجان می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند. همچنین مرحله دوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان استان مازندران ویژه متقاضیان دو شهر ساری و نکاء نیز در همین بازه زمانی انجام خواهد شد.

مرحله چهارم طرح آشیان؛ ثبت‌نام در ۱۱ شهر

در مرحله چهارم ثبت‌نام طرح آشیان که از امروز، آغاز می‌شود ثبت‌نام متقاضیان در ۱۱ شهر امکان‌پذیر است. در استان اردبیل متقاضیان در شهر اردبیل، استان زنجان شهر زنجان و در استان فارس متقاضیان در شهرهای اردکان، سعادت‌شهر، شهر جدید صدرا، شیراز، فراشبند، قیر و گراش و همچنین در استان مازندران متقاضیان ساری و نکاء می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام در طرح تامین مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان)، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.