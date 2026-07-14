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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1813094
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۲۱ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۸ هزار و ۲۸۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۲۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۷۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۳۷۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۳۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۸۷۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۱۸۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۳۵۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۰ هزار و ۲۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۹ هزار و ۳۲۲ تومان است.

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