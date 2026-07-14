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آغاز پرداخت وام کم‌بهره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی

آغاز پرداخت وام کم‌بهره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی
کد خبر : 1813087
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مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا از آغاز پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: متقاضیان دارای قرارداد خرید تضمینی برق می‌توانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، زهره اولیا، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا، با اشاره به آغاز اجرای طرح اعطای تسهیلات به متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه نیروگاه‌های انشعابی خانگی، یکی از برنامه‌های جدی ساتبا است که با اهدافی همچون کاهش تلفات شبکه، رعایت الزامات پدافند غیرعامل، افزایش مشارکت مردم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها دنبال می‌شود.

وی افزود: پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از ابتدای تیرماه پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به‌صورت رسمی آغاز شده است.

اولیا با بیان اینکه این تسهیلات از طریق همکاری ساتبا با بانک ملت پرداخت می‌شود، گفت: متقاضیان می‌توانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد، بازپرداخت ۶۰ ماهه و دو ماه دوره تنفس دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی متقاضیانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق هستند، اعم از افرادی که قرارداد خود را از طریق پلتفرم‌های اینترنتی یا سامانه مهرسان منعقد کرده‌اند، امکان ثبت درخواست و استفاده از این تسهیلات را خواهند داشت.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا خاطرنشان کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۸۸ متقاضی پرداخت شده و انتظار می‌رود با ورود این نیروگاه‌ها به مدار، بخشی از نیاز شبکه برق کشور از طریق تولید پراکنده تأمین شود.

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