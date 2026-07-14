بیمه زندگی متصل به صندوق طلا؛ راهکاری نوین برای حفظ ارزش داراییها
پیوند پوشش بیمه ای با سرمایه گذاری در صندوق های مبتنی بر طلا
بیمه پارسیان از محصول تازهای در حوزه بیمههای زندگی رونمایی کرده است که اندوخته بیمهگزاران را به صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا متصل میکند.
به گزارش ایلنا، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر نگاه مردم به ابزارهای مالی را تغییر داده است. بسیاری از خانوارها دیگر تنها به دنبال برخورداری از پوششهای بیمهای نیستند، بلکه تلاش میکنند از طریق انتخاب ابزارهای مناسب، ارزش داراییهای خود را نیز در برابر نوسانات اقتصادی حفظ کنند. به همین دلیل، محصولات مالی جدیدی که بیمه و سرمایهگذاری را به صورت همزمان در اختیار مشتری قرار میدهند، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند.
در همین راستا، بیمه پارسیان از محصول تازهای در حوزه بیمههای زندگی رونمایی کرده است که اندوخته بیمهگزاران را به صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا متصل میکند.
این طرح با حضور مدیرعامل، اعضای هیأتمدیره و مدیران ارشد شرکت معرفی شده و همزمان صدور نخستین بیمهنامه آن نیز آغاز شده است.
سرمایهگذاری بدون نیاز به خرید طلای فیزیکی
تفاوت اصلی این بیمه با بیمههای زندگی متداول، در شیوه مدیریت اندوخته بیمهگزار است. در بیمههای سنتی، سرمایه بیمهگزار معمولاً بر پایه سودهای مشخص و سازوکارهای ریالی رشد میکند، اما در این محصول جدید، اندوخته در صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا قرار میگیرد. به این ترتیب، ارزش اندوخته میتواند متناسب با تغییرات بازار طلا افزایش یابد و از ظرفیت این دارایی برای حفظ ارزش سرمایه استفاده کند.
یکی از مزیتهای این روش آن است که افراد بدون خرید، نگهداری یا جابهجایی طلای فیزیکی، از منافع سرمایهگذاری در این بازار بهرهمند میشوند. این موضوع علاوه بر کاهش دغدغههای امنیتی، امکان سرمایهگذاری مستمر و بلندمدت را نیز برای بیمهگزاران فراهم میکند.
ترکیب امنیت بیمهای و برنامهریزی مالی
طلا در بسیاری از اقتصادهای جهان به عنوان یک دارایی امن شناخته میشود و در دورههای بیثباتی اقتصادی، سرمایهگذاران بخشی از دارایی خود را به آن اختصاص میدهند. بیمه زندگی متصل به صندوق طلا نیز با تکیه بر همین ویژگی طراحی شده است تا علاوه بر ارایه پوششهای بیمهای، امکان سرمایهگذاری در بازاری با قابلیت حفظ ارزش دارایی را فراهم کند.
در این محصول، بیمهگزار به صورت همزمان از مزایای بیمههای زندگی مانند پوششهای مرتبط با فوت و سایر خدمات بیمهای بهرهمند میشود و اندوخته او نیز در بستری سرمایهگذاری میشود که ظرفیت رشد متناسب با بازار طلا را دارد. به همین دلیل، این نوع بیمه در زمره نسل جدید بیمههای سرمایهگذاریمحور قرار میگیرد.
رونمایی از این محصول را میتوان بخشی از روند نوآوری در صنعت بیمه کشور دانست؛ روندی که در آن شرکتهای بیمه تلاش میکنند خدمات خود را متناسب با نیازهای جدید مشتریان توسعه دهند. امروزه بسیاری از افراد به دنبال محصولاتی هستند که علاوه بر ایجاد امنیت مالی، در برنامهریزی بلندمدت و حفظ ارزش سرمایه نیز نقش مؤثری ایفاء کنند.
در چنین شرایطی، بیمه زندگی متصل به صندوق طلا تلاشی برای پاسخگویی به این نیازها به شمار میرود و میتواند فرهنگ پسانداز و سرمایهگذاری بلندمدت را نیز تقویت کند. این محصول با تلفیق پوششهای بیمهای و سرمایهگذاری، امکان برنامهریزی مالی منسجمتری را برای آینده در اختیار بیمهگزاران قرار میدهد.