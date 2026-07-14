به گزارش ایلنا؛ پس از افزایش قیمت محصولات ایران خودرو، حالا به نظر می‌رسد سایپا نیز در آستانه دریافت مجوز و اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود قرار گرفته است.

بر اساس نامه منتشر شده از سوی شرکت سایپا که خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده، این شرکت اعلام کرده است که مراحل نهایی اخذ و ابلاغ قیمت‌های جدید محصولات از سوی مراجع ذی صلاح در حال انجام است. به همین دلیل و با هدف رعایت اصل شفافیت اطلاعات و صیانت از حقوق سهامداران، درخواست توقف نماد معاملاتی سایپا تا زمان انتشار رسمی قیمت‌های جدید مطرح شده است.

در متن این نامه تاکید شده که قیمت‌های جدید هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده، اما فرآیند نهایی آن در حال انجام است و به همین دلیل سایپا تصمیم گرفته است تا پیش از انتشار این اطلاعات با اهمیت، نماد معاملاتی شرکت متوقف شود.

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